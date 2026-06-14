En crop top blanc, la chanteuse Tyla signe un look à l’élégance décontractée

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla continue de s’imposer comme l’une des voix les plus suivies de la nouvelle scène pop internationale. Et entre deux performances, elle démontre régulièrement qu’elle maîtrise aussi parfaitement les codes de la mode. Pour preuve, l’une de ses publications Instagram qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Un crop top blanc à coupe brassière

Sur l’une des images partagées dans son carousel, Tyla apparaît dans un crop top blanc immaculé, à la coupe brassière et au décolleté plongeant. Une pièce minimaliste, parfaitement coupée, qui mise sur la pureté de la matière et la finesse de l’ajustement plutôt que sur les ornements. Une approche épurée, dans la ligne des tendances printemps-été 2026 qui célèbrent les pièces basiques élevées au rang d’essentiels couture.

Le choix du blanc lumineux n’a rien d’anodin. Il met en valeur la peau hâlée de la chanteuse, tout en jouant la carte de la fraîcheur estivale. Une couleur que les podiums ont fortement défendue cette saison – au point que le Cloud Dancer, blanc cassé doux, est devenu la couleur officielle Pantone 2026.

Pantalon noir et chaussures vert vif pour le contraste

Pour structurer le reste de la silhouette, Tyla a opté pour un pantalon noir, à la coupe sobre et fluide. Une pièce neutre, qui forme avec le haut un contraste graphique immédiatement efficace. Le détail qui change tout, ce sont les chaussures : une paire de baskets vert vif, presque acidulé, qui apporte un éclair de couleur à l’ensemble.

C’est ce type de mélange qui constitue désormais la signature stylistique de la chanteuse : prendre des pièces basiques, parfaitement ajustées, puis briser leur sobriété par une touche colorée. Côté accessoires, des boucles d’oreilles travaillées viennent compléter le look avec retenue.

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Une signature mode qui s’affirme

Au-delà du simple cliché Instagram, cette apparition s’inscrit dans une démarche plus large. Depuis son explosion en 2023, Tyla cultive un style résolument personnel – mélangeant codes pop, références urbaines et touches couture. Une cohérence qui en fait l’une des nouvelles silhouettes incontournables de sa génération, aux côtés d’autres voix de la nouvelle scène mondiale.

Avec ce crop top blanc associé à un pantalon noir et des baskets colorées, Tyla rappelle ainsi que l’élégance peut parfaitement s’accorder avec la décontraction. Une démonstration de style qui, à coup sûr, fera des émules tout l’été.