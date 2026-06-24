Paris Hilton affiche un look très américain dans les tribunes de la Coupe du monde

Julia P.
@parishilton / Instagram

Fidèle à elle-même, Paris Hilton n’a pas manqué de soigner son apparition à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Présente dans les tribunes pour soutenir l’équipe des États-Unis, la femme d’affaires américaine a opté pour un look 100 % patriotique, qui n’a pas laissé les internautes indifférents – au point de diviser les avis en commentaire.

Un look 100 % américain

Pour l’occasion, Paris Hilton a misé sur les couleurs nationales, du rouge au blanc en passant par le bleu. Elle portait le jersey rayé rouge et blanc de la sélection américaine, qu’elle a associé à un jean évasé orné d’étoiles, à des gants mitaines bleus en cuir et à des lunettes de soleil bleues aux montures épaisses. Le tout, rehaussé de ses longs cheveux blonds ondulés. Une manière, pour Paris Hilton, de mêler son style habituel à l’esprit festif et patriotique de l’événement.

 

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Des réactions partagées

Dans les commentaires, les avis se sont partagés : si une partie des internautes a salué « une tenue audacieuse, fun et parfaitement dans le thème », d’autres ont jugé l’ensemble « un brin théâtral ». Certains se sont même interrogés sur son « intérêt réel pour le football ». Rappelons que l’apparence ou le corps d’une personne ne devraient jamais servir à évaluer sa légitimité dans un domaine.

Et si cela vaut pour tout le monde, les femmes restent encore trop souvent confrontées à des stéréotypes tenaces dans l’univers du football. Être passionnée, supportrice ou experte de ce sport n’a rien à voir avec le genre : les femmes peuvent apprécier et suivre le football avec le même enthousiasme et les mêmes connaissances que les hommes. Il est temps de laisser de côté les clichés selon lesquels elles seraient là uniquement « pour faire joli » ou ne connaîtraient rien au jeu.

Entre patriotisme affirmé et style spectaculaire, Paris Hilton a ainsi livré une apparition remarquée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Au-delà du style, elle était là pour encourager la sélection nationale et assistait au match d’ouverture des États-Unis face au Paraguay, disputé au stade de Los Angeles, que les Américains ont largement remporté (4-1).

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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