Sullivan, l’enfant de Patrick Dempsey, fait ses débuts dans la mode vintage

À 19 ans, Sullivan Dempsey vient de faire ses grands débuts dans le monde de la mode. L’enfant de l’acteur américain Patrick Dempsey pose pour une campagne dédiée au vintage de luxe, qui ne passe pas inaperçue sur les réseaux sociaux.

Une première campagne pour Morphew World

C’est pour la maison Morphew World, boutique de revente spécialisée dans le luxe vintage, que Sullivan Dempsey signe sa toute première campagne mode. La marque, qui s’est imposée comme une référence dans le domaine du vêtement d’archives, propose à sa clientèle des pièces signées par les plus grands créateurs du XXᵉ siècle, soigneusement restaurées et remises sur le marché. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la tendance actuelle d’un luxe « plus durable et patrimonial ».

Une robe Yves Saint Laurent des années 1980

C’est sur le compte Instagram de Morphew World que Sullivan a fait sa première apparition publique en tant que mannequin. La marque a publié une photo dans laquelle l’adolescent pose dans une robe Yves Saint Laurent issue des années 1980. Une mise en lumière qui place d’emblée Sullivan dans la grande tradition du mannequinat couture, sous l’œil de l’une des plus belles archives de la mode mondiale.

Un second look signé Issey Miyake

Quelques semaines plus tard, Morphew World a partagé une nouvelle image de Sullivan, dans une tout autre ambiance. L’adolescent y apparaît cette fois dans un ensemble entièrement noir signé Issey Miyake, également issu des années 1980. Le créateur japonais voit ici l’une de ses pièces d’archive remise en lumière sur un nouveau visage. Une démonstration de la polyvalence stylistique de Sullivan, capable d’incarner aussi bien le glam couture parisien que le minimalisme intellectuel japonais.

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Une étape symbolique après la fin du lycée

Le lancement de cette carrière de mannequin intervient un an après une étape importante dans la vie de Sullivan. En mai 2025, les jumeaux Darby et Sullivan ont obtenu leur diplôme de fin de secondaire à la Crossroads School for Arts & Sciences, un établissement réputé situé à Santa Monica, en Californie. « Tellement fier de vous les enfants, et impatient de voir où le prochain chapitre de votre vie va vous mener ! », avait écrit Patrick Dempsey sur Instagram à cette occasion.

Avec ses deux premiers shootings pour une marque de luxe vintage, Sullivan Dempsey signe ainsi une entrée remarquée dans l’univers de la mode. À 19 ans, il s’inscrit dans une démarche à la fois familiale et résolument personnelle, en choisissant le terrain du patrimoine couture pour ses débuts.