« C’est contre ma vie privée » : Lily James révèle pourquoi elle évite les applis de rencontre

Lily James s’apprête à incarner Whitney Wolfe Herd, fondatrice de l’application Bumble, dans le film Swiped. Mais dans la vraie vie, l’actrice britannique de 36 ans n’a jamais glissé le doigt sur un écran pour swiper à la recherche de l’âme sœur. En pleine promotion du long-métrage, elle a expliqué pourquoi elle ne s’est jamais laissée tenter par les plateformes de rencontre.

Jamais inscrite, par choix et par timing

Interrogée par Who What Wear sur sa propre expérience des applis comme Bumble ou Tinder, Lily James a été claire : “Je n’ai jamais été sur une appli de rencontre, personnellement.” Elle précise que lorsqu’elles ont commencé à se populariser, elle était déjà en couple. Et aujourd’hui, même si elle a observé leur fonctionnement pour préparer son rôle, elle ne s’y voit pas : “J’ai toujours essayé de rester aussi privée que possible. Être sur une appli de rencontre me semblerait un peu à l’opposé de ce désir.”

Pour préparer son personnage, elle s’est tout de même connectée via le compte d’une amie sur Bumble, “juste pour voir comment ça marche”. Si 2,3 millions de personnes sillonnent les applis de rencontre, en quête du grand amour ou d’une idylle furtive, ce n’est pas là que l’actrice mettrait son coeur.

Impressionnée par les histoires vraies

Si elle ne souhaite pas s’inscrire elle-même, Lily James reconnaît que ces outils ont changé des vies autour d’elle. Elle cite par exemple la productrice du film, Jen Gibgot, qui a rencontré son compagnon sur Bumble, ou encore sa meilleure amie, aujourd’hui mariée à l’homme qu’elle y a rencontré. “C’est fou de voir combien de relations, de mariages et même de bébés existent grâce à ces applis”, souligne-t-elle. Cependant, de son côté, elle préfère la bonne vieille méthode traditionnelle du contact physique et des rencontres spontanées au détour d’une rue ou d’un café.

Discrétion sur sa vie sentimentale

Dans le passé, Lily James a été associée médiatiquement à des acteurs comme Matt Smith ou au musicien Michael Shuman. Mais lorsqu’on lui demande aujourd’hui si elle est célibataire, elle coupe court : “Je ne le dirai jamais.” Autrement dit : ça ne regarde qu’elle.

Si les fans espéraient en apprendre plus sur la vie sentimentale de l’actrice, ils sont certainement restées un peu sur leur faim. Une chose est sûre : celle qui a campé Cendrillon à l’écran pourra se passer des nouvelles technologies pour trouver l’élu.

Swiped, un rôle inspiré d’une success story

Réalisé par 20th Century Studios, Swiped retrace la carrière de Whitney Wolfe Herd et son parcours pour s’imposer dans un secteur technologique largement dominé par les hommes, jusqu’à devenir l’une des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Le film sera présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto le 9 septembre, avant sa diffusion en streaming sur Hulu à partir du 19 septembre.

Pour Lily James, ce rôle est donc aussi l’occasion d’explorer un univers qu’elle ne connaît pas personnellement… tout en affirmant qu’elle continuera de protéger sa vie privée, loin des swipes et des likes.