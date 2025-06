En robe moulante, cette actrice indienne fait sensation sur les réseaux

L’actrice indienne Priyanka Chopra Jonas a une nouvelle fois conquis les réseaux sociaux, cette fois avec un post Instagram rempli d’élégance, de tendresse et de glamour. Partagé quelques jours après le MET Gala 2025, le carrousel de photos dévoile les coulisses d’une soirée qui restera visiblement gravée dans sa mémoire.

Une silhouette vintage pour une nuit d’exception

Sur la première image de la série, Priyanka Chopra s’affiche dans une robe longue blanche à pois noirs. Cintrée et sans manches, la robe colonne met en valeur la silhouette de l’actrice. Elle est accessoirisée d’une large ceinture noire, d’un collier orné d’une imposante émeraude, de gants en velours noir jusqu’aux coudes et d’un spectaculaire chapeau à large bord. Un look qui rappelle les icônes du glamour hollywoodien des années 1950, tout en conservant une modernité saisissante.

La publication est accompagnée de la légende sobre mais évocatrice : « Still thinking about this date night… #MET25 », sur fond de « Take Five » de Dave Brubeck. Ce choix musical jazzy ajoute une atmosphère intemporelle à l’ensemble, renforçant l’aura sophistiquée de la série d’images.

Tendresse, paillettes et famille

Loin de se limiter à une démonstration de mode, le post révèle aussi l’aspect intime de cette soirée de gala. Dans une autre photo, on découvre Priyanka dans une mini-robe à franges argentées, debout aux côtés de Nick Jonas, son mari. Lui porte un élégant costume noir ajusté. Le couple apparaît complice et stylé, baigné dans une lumière dorée tamisée qui accentue l’effet cinématographique de l’instant.

Un cliché particulièrement marquant montre Nick embrassant tendrement l’épaule de Priyanka. Ce geste, simple mais chargé de douceur, a été salué par les internautes, nombreux à commenter leur admiration pour le couple, marié depuis 2018.

C’est peut-être leur fille, Malti Marie, qui a offert le moment le plus attendrissant de la série. Habillée d’une robe rouge et de gants noirs, la fillette apparaît dans un couloir, portant l’énorme chapeau du MET Gala de sa mère. Les chaussettes blanches et l’attitude légèrement déséquilibrée ajoutent une touche d’humour irrésistible à la publication. Beaucoup y ont vu un clin d’œil attendri au lien mère-fille, déjà mis en lumière lors d’événements précédents.

Un retour marquant sur le tapis rouge

L’édition 2025 du MET Gala marque le retour remarqué de Priyanka Chopra et Nick Jonas sur les marches du Metropolitan Museum of Art, à New York. Le couple n’avait en effet pas participé à l’édition précédente. Ils s’étaient fait connaître du grand public en tant que duo lors de leur première apparition commune à cet événement en 2017, alors qu’ils n’étaient pas encore officiellement en couple.

Cette année, ils ont opté pour un duo en noir et blanc très graphique : Priyanka dans une robe à traîne à pois et Nick dans un costume assorti. Leur arrivée a été saluée par la presse mode, qui a souligné l’harmonie visuelle et la complicité évidente du couple.

Une actualité professionnelle chargée

Côté carrière, Priyanka Chopra s’apprête à faire son grand retour dans le cinéma indien. Elle est attendue dans le prochain film de S.S. Rajamouli, réalisateur acclamé pour « RRR » (acronyme de « Rise Roar Revolt »). Le tournage a déjà débuté, avec des scènes tournées à Odisha et Hyderabad (Inde). Elle partage l’affiche avec Mahesh Babu, l’une des stars les plus populaires du cinéma telugu. Ce projet marquera un tournant dans sa carrière, après plusieurs années passées à Hollywood.

Avec cette publication soigneusement orchestrée, Priyanka Chopra Jonas rappelle qu’elle sait allier glamour, intimité et narration visuelle avec une rare maîtrise. La robe, la musique, les gestes tendres et les regards partagés : tout concourt à créer une véritable scénographie du souvenir. Les internautes n’ont d’ailleurs pas tardé à répondre à l’appel : des millions de vues, des commentaires élogieux et une confirmation, une fois de plus, du statut d’icône internationale de l’actrice.