Cette actrice en pleine ascension fait le buzz autant par son talent que par sa beauté

Depuis quelques jours, Twitter s’emballe pour Adria Arjona. Son nom circule avec insistance, ses photos sont repartagées en boucle, et les internautes ne tarissent pas d’éloges sur sa beauté éclatante. Si elle fait autant parler, c’est aussi parce que son parcours d’actrice s’affirme comme l’un des plus prometteurs d’Hollywood aujourd’hui.

Vous l’avez peut-être vue dans « Blink Twice »

Les cinéphiles l’ont récemment redécouverte dans « Blink Twice », le thriller réalisé par Zoë Kravitz avec l’acteur Channing Tatum, sorti au printemps 2025. Dans ce film mêlant désir, manipulation et ambiance tropicale inquiétante, Adria Arjona s’est démarquée dans un rôle complexe, subtil et profondément sensuel. Sa performance, saluée par la critique, a consolidé son image d’actrice à suivre de très près.

Une présence remarquée à Cannes avec « Splitsville »

C’est au Festival de Cannes 2025 qu’Adria Arjona a confirmé son statut d’étoile montante, en présentant le film « Splitsville », réalisé par Michael Angelo Covino. Projeté en première mondiale, le long-métrage explore les bouleversements d’un couple en crise dans une comédie dramatique aussi fine qu’émotionnellement intense. Adria Arjona y livre une performance nuancée, entre tension romantique et désillusion intime.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adria Arjona (@adriaarjona)

Son apparition sur la Croisette, à la fois élégante et décontractée, n’est pas passée inaperçue. Les photographes comme les fans ont été conquis, et une nouvelle vague d’admirateurs s’est formée sur les réseaux sociaux, propulsant son nom en tendance sur Twitter.

That picture of Adria Ajorna is doing things to me man — glup shizzo (radio edit) (@glupshizzo) May 31, 2025

Qui est Adria Arjona ?

Née à Porto Rico et élevée entre le Mexique et les États-Unis, Adria Arjona est la fille du chanteur guatémaltèque Ricardo Arjona. Loin de vivre dans l’ombre d’un nom connu, elle a tracé sa propre route. Formée à New York à la Lee Strasberg Theatre and Film Institute, elle débute dans des séries comme « True Detectiv »e et « Narcos », avant de percer dans des blockbusters comme « Pacific Rim: Uprising » et « 6 Underground ».

C’est toutefois son rôle de Bix Caleen dans la série « Andor » (sur Disney+) qui l’impose définitivement auprès du grand public. Forte, vulnérable et indépendante, son personnage reflète parfaitement les qualités qu’on lui prête désormais : intensité, élégance et une vraie présence à l’écran.

Une beauté naturelle qui séduit le public

Ce qui frappe aussi, c’est sa beauté, souvent décrite comme à la fois « classique » et « moderne ». Pas de stéréotype figé ici : Adria Arjona séduit par un mélange de force et de douceur, de mystère et de chaleur. Sur Twitter, les commentaires se multiplient, portés par des captures d’écran et des extraits de ses films. Sa beauté semble résonner avec le besoin d’un nouveau type d’icône, plus subtile, plus ancrée dans la réalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adria Arjona (@adriaarjona)

Adria Arjona n’est plus simplement « une actrice prometteuse ». Elle devient ainsi une figure incontournable, aussi crédible dans un film indépendant que dans une production grand public. Sa montée en puissance sur les réseaux sociaux reflète ce que la critique souligne depuis plusieurs années : elle est talentueuse, charismatique et prête à prendre sa place parmi les grands noms du cinéma international. Et à en croire l’effervescence actuelle sur Twitter, ce n’est que le début.