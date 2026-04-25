Gigi Hadid remet au goût du jour la « bouche vintage » et relance une tendance

Lors d’une récente apparition, la mannequin américaine Gigi Hadid a attiré l’attention avec une mise en beauté centrée sur les lèvres. Un détail maquillage discret, mais précis, a suffi à relancer une tendance héritée d’une autre époque.

Une apparition qui met les lèvres au premier plan

Sur le tapis rouge du Breakthrough Prize, Gigi Hadid a dévoilé un maquillage sobre, équilibré, où le teint et les yeux restaient naturels. C’est surtout sa bouche qui a retenu l’attention : un travail subtil de contour et de couleur qui redessine les lèvres avec une intensité maîtrisée, loin des effets plus floutés actuellement populaires.

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Le retour de la « bouche vintage »

La tendance dite de la « bouche vintage » repose sur une mise en valeur structurée des lèvres, avec un contour plus défini et une couleur légèrement plus profonde que la teinte naturelle. Ce style, inspiré des codes beauté des décennies passées, met particulièrement en avant l’arc de Cupidon et donne une dimension graphique à la bouche.

Alors que les maquillages récents privilégient souvent des effets naturels et diffus, la « bouche vintage » s’impose comme une alternative « plus structurée ». Elle joue sur la précision du contour et sur des nuances légèrement plus soutenues, qui redessinent les lèvres avec élégance. Inspirée des codes sophistiqués d’autrefois, elle remet au goût du jour une mise en beauté où chaque détail est travaillé.

Une esthétique inspirée des icônes du passé

Cette approche n’est pas nouvelle. Dans les années 1920, certaines figures du cinéma muet popularisaient déjà des lèvres très dessinées, devenues une signature esthétique forte. Plus tard, cette mise en beauté a été reprise et modernisée par des icônes du cinéma hollywoodien, contribuant à installer les lèvres comme élément central du visage.

En résumé, avec cette apparition au Breakthrough Prize, Gigi Hadid confirme une fois de plus son rôle dans la diffusion de tendances beauté. Ses choix maquillage, souvent repris et commentés, participent à relancer des styles oubliés ou réinterprétés à travers une vision « plus contemporaine ».