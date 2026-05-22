Sur le sable, cette actrice britannique remet à la mode une tendance phare de l’été 2026

Sur Instagram, un cliché récemment partagé fait beaucoup réagir : celui de l’actrice britannique d’origine indienne Simone Ashley, photographiée sur le sable d’une plage, qui semble vouloir confirmer à elle seule la tendance la plus identifiable de l’été 2026. Sur l’image, elle arbore un imprimé à carreaux beige et crème ponctué de fines rayures rouges et noires – un imprimé emblématique du vestiaire britannique, qui revient avec force cette saison.

Un imprimé britannique iconique

Le motif à carreaux porté par Simone Ashley puise dans une riche tradition stylistique britannique. Sa structure quadrillée, déclinée dans une palette chaude de beiges et de bruns rehaussée d’accents rouges et noirs, fait référence à un héritage textile centenaire, perpétué par les grandes maisons britanniques. Loin d’être démodé, ce motif connaît cet été une véritable renaissance, porté par une nouvelle génération de figures publiques qui l’adoptent avec une approche plus contemporaine et décontractée. Le quadrillage « façon Burberry » devient alors le marqueur d’un certain raffinement, à la croisée du classicisme et de la modernité.

Une apparition solaire et cinématographique

Sur le cliché en question, Simone Ashley pose allongée sur le sable, les cheveux mouillés jetés en arrière, dans une simplicité qui met en valeur la richesse graphique de l’imprimé. La peau parsemée de cristaux de sable, le maquillage minimaliste et l’éclat naturel du soleil composent une image presque cinématographique, dans la veine des photographies de mode des années 1970. Une mise en scène épurée, où l’imprimé seul porte toute la dimension stylistique de l’image.

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Une tendance largement reprise

Simone Ashley n’est pas la seule à incarner cette tendance estivale. La chanteuse britannique PinkPantheress, autre figure montante de la scène culturelle outre-Manche, a elle aussi multiplié les apparitions dans cet imprimé à carreaux « façon Burberry » au cours des derniers mois. Les deux personnalités, par des choix stylistiques convergents, participent à la réinstallation de cet imprimé au cœur du vestiaire estival 2026.

Sur les réseaux sociaux comme dans les magazines, les pièces à carreaux beige et crème « façon Burberry » se multiplient sous diverses formes : robes, foulards, sacs, accessoires, vêtements de plage. Une tendance qui séduit par sa capacité à évoquer instantanément l’élégance britannique tout en restant parfaitement adaptée à la légèreté solaire de la saison.

Avec ce cliché lumineux, Simone Ashley confirme ainsi avec brio que l’imprimé à carreaux signature des maisons britanniques s’impose comme la tendance mode incontournable de l’été 2026. Une démonstration éclatante que la mode peut concilier héritage et modernité dans un même mouvement.