« Sac d’os » : la mannequin Bella Hadid relance le débat sur le « skinny shaming »

Les corps des célébrités sont malheureusement toujours commentés sur les réseaux sociaux. La mannequin américaine Bella Hadid en a récemment fait l’expérience après une apparition remarquée sur un tapis rouge. Plusieurs commentaires en ligne ont critiqué sa silhouette jugée « trop maigre », relançant un débat récurrent sur le « skinny shaming », une forme de stigmatisation visant les personnes perçues comme « trop minces ».

Des réactions après une apparition publique

Bella Hadid a récemment attiré l’attention lors d’un événement organisé à Los Angeles, où elle est apparue dans une tenue qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Si de nombreux internautes ont salué son style, certains commentaires se sont concentrés sur sa silhouette. Sous certaines publications, des internautes ont utilisé des expressions comme « sac d’os » ou « squelettique » pour décrire la mannequin. Ces réactions ont suscité une discussion plus large sur la manière dont les corps des femmes sont commentés dans l’espace public, y compris lorsqu’il s’agit de personnalités connues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Qu’est-ce que le « skinny shaming » ?

Le terme « skinny shaming » désigne les remarques négatives, haineuses et moqueuses adressées à des personnes considérées comme « trop maigres ». Cette forme de body shaming repose sur le fait de juger ou de critiquer l’apparence physique d’une personne en raison de sa minceur. Elle peut se manifester par des commentaires sur le poids, des suppositions sur la santé ou des remarques sur l’apparence. Les spécialistes expliquent que ces critiques peuvent avoir des effets psychologiques, notamment sur l’estime de soi ou l’image corporelle.

Des injonctions contradictoires sur le corps des femmes

Les réactions autour de Bella Hadid illustrent également une contradiction souvent évoquée dans les discussions sur les standards de beauté. Les femmes peuvent être critiquées à la fois pour être jugées « trop minces » ou, à l’inverse, pour ne pas correspondre à certains critères de minceur. Ces commentaires participent à une forme plus large de body shaming, qui consiste à juger ou évaluer publiquement le corps d’une personne. Plusieurs chercheurs soulignent que ces normes contradictoires peuvent contribuer à renforcer des pressions sociales autour de l’apparence.

Une discussion plus large sur les standards de beauté

Bella Hadid a déjà évoqué dans différentes interviews les pressions liées à l’image dans l’industrie de la mode. Le mannequinat, en particulier, est souvent associé à des standards corporels très précis, ce qui peut accentuer les commentaires sur l’apparence des modèles. Les débats autour du body shaming et du skinny shaming s’inscrivent donc dans une réflexion plus large sur la diversité des corps dans les médias et la mode.

En résumé, les réactions suscitées par l’apparition de Bella Hadid montrent à quel point les corps des femmes restent fréquemment commentés dans l’espace public. Qu’il s’agisse de critiques liées à la minceur ou à d’autres caractéristiques physiques, ces discussions relancent régulièrement le débat sur les standards de beauté et sur la manière dont l’apparence des femmes est jugée, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux.