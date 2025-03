Le roi Charles III dévoile sa playlist : ses choix vont vous surprendre

Récemment, le roi Charles III a décidé de surprendre le monde en dévoilant sa playlist personnelle sur Apple Music. Cette sélection, qui compte pas moins de 17 morceaux, est un véritable patchwork de genres musicaux allant du reggae à la pop, en passant par la musique traditionnelle et le jazz. Une initiative lancée à l’occasion de la Journée du Commonwealth, qui permet de mieux comprendre les goûts éclectiques de sa Majesté. Et croyez-le ou non, cette playlist pourrait bien vous faire danser !

Un amour de la diversité culturelle

En partageant cette playlist, Charles III a souhaité offrir au public un aperçu de ses goûts musicaux, tout en célébrant les diverses cultures qui composent le Commonwealth. La sélection qu’il propose reflète non seulement son amour pour la musique, mais aussi une véritable ouverture d’esprit envers les traditions et son engagement envers la diversité. Chaque morceau a une signification particulière pour le roi, et tous ont pour point commun d’évoquer des émotions positives, tout en mettant en avant des styles musicaux variés et inspirants.

Une playlist qui fait bouger

C’est certain, une fois que vous aurez appuyé sur play, vous serez emportée par la vibe de cette playlist. Un des morceaux phares de la sélection est « The Loco-Motion » de Kylie Minogue, un véritable classique de la pop qui a fait danser des générations. « Dans l’émission ‘The King’s Music Room’ sur Apple Music Radio, Sa Majesté le roi Charles III partage les titres qui lui « ont apporté de la joie » », peut-on lire sur Apple Music.

Un état d’esprit que l’on retrouve dans plusieurs autres chansons de sa playlist, telles que « Hot, Hot, Hot » d’Arrow, ou « Love Me Again » de Raye et Jess Glynne. Ces morceaux, joyeux et entraînants, incarnent parfaitement l’esprit de fête et de célébration que Charles III souhaite visiblement transmettre. Cette playlist ne se limite pas à des morceaux dynamiques. Il y a aussi des morceaux plus introspectifs et mélodieux, comme « The Very Thought of You » d’Al Bowlly, ou « La Vie En Rose » interprétée par la talentueuse Grace Jones.

La playlist de sa Majesté en détail

Pour vous donner une idée plus précise de l’éclectisme musical du roi Charles III, voici la liste complète des morceaux de sa playlist :

Bob Marley & The Wailers – Could You Be Loved Millie Small – My Boy Lollipop Kylie Minogue – The Loco-Motion Al Bowlly – The Very Thought of You Grace Jones – La Vie En Rose Raye et Jess Glynne – Love Me Again Daddy Lumba – Mpempem Do Me Davido (feat. Fave) – KANTE Miriam Makeba – The Click Song Jools Holland et Ruby Turner – My Country Man Anoushka Shankar – Indian Summer Siti Nurhaliza – Anta Permana Dame Kiri Te Kanawa – E Te Iwi E (Call To The People) Michael Bublé – Haven’t Met You Yet Arrow – Hot, Hot, Hot Beyoncé (feat. Jay-Z) – Crazy In Love Diana Ross – Upside Down

Une invitation à la joie et à la célébration

En partageant ces morceaux, le roi nous invite non seulement à découvrir ses goûts personnels, mais aussi à célébrer ce qui nous unit tous : la musique. En faisant appel à une telle diversité de genres musicaux, le roi montre qu’il n’est pas enfermé dans des stéréotypes royaux. Il embrasse visiblement plutôt la pluralité des sonorités et les différentes influences culturelles du monde.

En dévoilant cette playlist, Charles III ne se contente pas de nous offrir un aperçu de ses goûts musicaux, mais nous invite à célébrer l’unité du Commonwealth tout en dansant, en chantant et en écoutant des morceaux qui nous rappellent à quel point la vie est belle et pleine de possibilités. Une playlist royale qui, au-delà de son aspect personnel, nous encourage à savourer chaque instant avec un sourire et à apprécier les mélodies du monde entier.