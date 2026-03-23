Sur le sable, Dua Lipa partage un moment complice avec son fiancé

Anaëlle G.
@dualipa / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa enflamme Instagram avec un carrousel de photos complices sur la plage avec son fiancé, où la photo de couverture du couple fait fondre les internautes.

Un carrousel chargé d’énergie positive

La première image du carrousel capture parfaitement leur complicité : Dua Lipa et son fiancé l’acteur britannique Callum Robilliard Turner sont assis côte à côte sur le sable fin, face à l’objectif. Si leurs lunettes de soleil dissimulent leurs regards, leurs expressions du visage, elles, témoignent de leur complicité. Le reste du carrousel montre d’autres clichés : gros plans sur une guitare, de bons repas.

Dua arbore des cheveux longs wavy au vent, un rouge à lèvres discret et des bracelets rouges qui ajoutent une touche pop à son look « beachwear effortless ». Son fiancé, Callum Robilliard Turner, complète l’ensemble avec un style minimal, mis en valeur par le soleil californien. Chaque photo respire la légèreté, comme un instantané de couple en pleine harmonie, sans filtre excessif ni mise en scène.

 

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Les fans en adoration totale

Les commentaires explosent d’amour : « Vous allez trop bien ensemble ! », « Votre complicité est contagieuse », « Le couple parfait, continuez ces moments ». Les internautes adorent cette facette décontractée de Dua, loin des podiums, et soulignent leur alchimie naturelle. Beaucoup notent que ces instants simples – rires partagés, regards tendres – les touchent plus que n’importe quel shooting pro, confirmant que leur duo dégage une vibe authentique et magnétique.

Ce carrousel plage confirme ainsi le pouvoir de Dua Lipa : une star dite accessible qui sait partager sa joie. Les fans, unanimes, célèbrent un couple qui respire le bonheur simple et la compatibilité évidente.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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