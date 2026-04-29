Dans le sable, Simone Ashley fait réagir en tenue de plage

L’actrice britannique d’origine indienne Simone Ashley a troqué les couloirs de la haute société de « Bridgerton » pour une plage ensoleillée. Elle a récemment été photographiée pour une campagne estivale – et les images ont rapidement circulé en ligne.

Une campagne estivale très attendue

Le site web de divertissement des célébrités Just Jared a partagé sur son compte Instagram officiel plusieurs clichés de Simone Ashley posant sur la plage dans le cadre d’une nouvelle capsule estivale Burberry. Des images lumineuses, prises en extérieur dans un cadre balnéaire, qui ont immédiatement attiré l’attention des abonnés sur Instagram et de la presse mode.

Sur les photos, Simone Ashley est notamment allongée sur le ventre dans le sable, les cheveux noirs coiffés en « wet look » (« effet mouillé », une coiffure qui donne l’impression que l’on sort de l’eau). Une pose « décontractée » qui rend les images d’autant plus percutantes.

Un look métallique orné d’un motif check iconique

Pour ce shooting, Simone Ashley apparaît dans différentes tenues de plage Burberry au fil des photos, alternant entre modèles deux-pièces et une-pièce. Parmi elles, un ensemble dans le coloris Metallic Cocoa – un caramel doré aux reflets métalliques. La coupe du haut, à encolure carrée, est bordée d’un motif check sur les bords et les bretelles. Le bas reprend le même motif sur les ourlets. Un ensemble à la croisée du sportswear et de l’élégance.

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Simone Ashley, figure incontournable de la mode

Entre la série « La Chronique des Bridgerton », ses apparitions sur les podiums et ses collaborations avec les plus grandes maisons, Simone Ashley s’impose en 2026 comme l’une des actrices britanniques les plus demandées dans l’univers de la mode. Sa capacité à incarner des univers différents – de la noblesse anglaise à la plage ensoleillée – fait d’elle une égérie particulièrement polyvalente et recherchée.

Sable, soleil et motif « check » : Simone Ashley a ainsi transformé ce shooting de plage en véritable moment de mode. Une image qui confirme pourquoi elle est aussi demandée bien au-delà des plateaux de tournage.