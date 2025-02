Sabrina Carpenter s’inspire de cette actrice culte des années 50 : résultat époustouflant !

Sabrina Carpenter, chanteuse à l’origine du titre à succès « Espresso », soigne son image de pin-up moderne. En plus d’avoir une identité vocale bien à elle, elle a une véritable signature vestimentaire. Sur les tapis rouges ou devant des foules en délire, elle se hisse dans des robes scintillantes qui arrivent à mi-cuisse et arbore des boucles volumineuses. Sous ces coutures, elle vous rappelle certainement une célébrité phare des années 50. Visage angélique, silhouette sulfureuse, tenues rétro-chic, poses aguicheuses… Sabrina Carpenter est la nouvelle Marilyn Monroe et rend hommage à cette muse du cinéma de façon subtile ou affirmée à travers des détails mode. Incarnation du glamour et de la candeur, elle défend fièrement les couleurs de la « blonde » et lui confère un charme inédit.

Un style signature inspiré du glamour rétro

Sabrina Carpenter, qui a fait ses premiers pas sur le plateau de Disney Channel, n’a pas tardé à devenir une icône de la chanson. Si elle s’est fait connaître avec sa voix de velours, à la fois hypnotique et aérienne, les caméras s’attardent aussi sur ses looks espiègles et vintage. L’artiste, qui envahit les postes de radio et qui s’immisce dans toutes les playlists des plateformes d’écoute, a un goût prononcé pour les pièces à la croisée des époques. La chanteuse au visage de poupée fait du neuf avec de l’ancien. D’ailleurs, son vestiaire est sous influence et rappelle celui des starlettes d’antan.

Son style quotidien reflète une admiration pour le glamour rétro. Son amour pour le passé se traduit dans ses tenues, mais aussi à travers sa mise en beauté. De l’autre côté du miroir, son maquillage, élaboré par la maquilleuse Carolina Gonzalez, s’inspire des peintures pin-up d’Alberto Vargas. Peau hydratée, joues rosées et lèvres aux teintes nude ou mauve. Le tout crée une esthétique à la fois sensuelle, innocente et badass.

Les cils volumineux et l’eyeliner kohl ajoutent une touche dramatique, complétant ainsi son apparence sophistiquée. Avec cette métamorphose, elle imite les créatures divines des années 50 et s’approprie leurs codes. Mais Sabrina Carpenter voue surtout un culte à une actrice, régulièrement associée au terme « bombshell » : la grande Marilyn Monroe. Elle n’a pas la prétention de la détrôner, au contraire, elle l’honore habilement.

Une transformation éblouissante pour Vogue

Sabrina Carpenter n’est pas la « copie conforme » de Marilyn Monroe et n’a aucune envie de devenir son sosie, mais elle se plaît dans la peau de cette icône du vieil Hollywood. D’ailleurs, dans la dernière couverture de Vogue US, la ressemblance est troublante. Les traits de Sabrina Carpenter se confondent avec ceux de l’inimitable Marilyn Monroe. Un parti-pris stylistique qui sonne comme une évidence. Face à ce portrait bien léché, qui aurait pu voir le jour au temps du noir et blanc, le souvenir de Marilyn ressurgit spontanément.

Il faut dire que tout a été fait pour semer la confusion. Photographiée par Steven Meisel, Sabrina portait une robe corset sur mesure signée Dolce & Gabbana, mettant en valeur ses courbes. Son maquillage, réalisé par la célèbre artiste Pat McGrath, comprenait un rouge à lèvres rouge vif et un eyeliner ailé, accentuant son regard captivant. Derrière ce cliché, faussement daté, Sabrina Carpenter dépoussière l’image de la blonde en lui conférant cette fraîcheur qui lui est propre. Cette couverture, aux allures d’archive, est collector.

Une dédicace sur le tapis rouge des MTV VMAs et des Grammy

Lors des MTV Video Music Awards en septembre 2024, Sabrina a une nouvelle fois célébré Marilyn Monroe en portant une robe argentée ornée de perles, une création vintage de Bob Mackie datant de 1991. Cette robe avait initialement été conçue pour Madonna, qui s’était elle-même inspirée de Marilyn pour sa performance aux Oscars. Sabrina a complété son look avec un collier de diamants de chez De Beers, ajoutant une touche d’élégance supplémentaire à son ensemble déjà éblouissant.

Lors des Grammy Awards 2025, Sabrina Carpenter a également joué avec l’esthétique Old Hollywood. Elle arborait une robe satinée à la teinte glacée et dotée d’un décolleté vertigineux dans le dos. Cette création parée de plumes, qui valorise sa chute de rein, rappelle la robe dos nu sertie de sequin que Marilyn Monroe portrait pour la première du film Baby Doll.

Des références plus discrètes à Marilyn Monroe

Sabrina Carpenter fait ainsi renaître l’âme de Marilyn Monroe et multiplie les clins d’œil envers la légende du cinéma. Que ce soit sur scène ou lors de ses apparitions médiatiques, la chanteuse entretient sa mémoire. Son bustier découpé en cœur au centre de la poitrine renvoie à la robe de cocktail de Marilyn dans « Certains l’aiment chaud » emporte-piécée sur la fesse.

Sa gestuelle aussi en dit long sur ses inspirations. Les doigts gantés, Sabrina Carpenter reproduit presque à l’identique le langage corporel séduisant de la fantasmagorique Marilyn Monroe. Du style aux mimiques en passant par le make-up, l’artiste de renom fait la part belle à son idole.

À la vue de Sabrina Carpenter, vous vous êtes peut-être déjà dit « elle me fait penser à quelqu’un ». Maintenant, vous savez d’où elle tient cet air familier et ce style rétro si singulier.