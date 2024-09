Kate Middleton face au cancer : ce que fait le prince William pour la soutenir

Éclipsée de la vie publique pendant une longue période, Kate Middleton est revenue à la lumière avec des nouvelles rassurantes. Neuf mois après l’annonce choc de son cancer, la princesse de Galles a fait le point sur son état de santé à travers une vidéo intimiste aux côtés de son époux et ses trois enfants. Arrivée au terme de son traitement de chimiothérapie, Kate Middleton n’est pas encore débarrassée de la maladie. Mais dans ce joyeux tableau de famille, elle apparaît apaisée et complice avec le prince William, qui a d’ailleurs été très dévoué malgré ses obligations royales. Cette épreuve, ils l’ont affrontée à deux, main dans la main. Le couple princier en est même ressorti plus fort. Voici comment le prince William a soutenu Kate Middleton face au cancer. Derrière l’homme au sang bleu se cache un mari aimant et investi.

Kate Middleton sort de l’ombre avec une vidéo touchante

Le 22 mars dernier, Kate Middleton venait abréger les rumeurs en révélant être atteinte d’un cancer. Dans une vidéo solennelle prise face caméra, elle partageait son diagnostic de façon frontale et courageuse. Elle ne s’était pas étendue sur les détails « cliniques » et avait conservé le mystère autour du stade et de la nature de son cancer. Depuis cette déclaration, elle s’était retirée de la vie publique et avait abandonné le bras de son mari lors des événements de convenance.

Après des mois de silence, la princesse de Galle a partagé une vidéo symbolique pour célébrer la fin de son traitement de chimiothérapie et le début de sa rémission. Bien moins formelle que la première, elle capture des scènes de vie authentiques, en famille. À la frontière du clip « souvenir » et du reportage, elle présente une Kate Middleton optimiste sur son avenir. Kate s’y affiche, non pas sur un fond tapissé de fleurs de lys, mais dans une forêt accueillante aux côtés des siens. Partie de cartes, pique-nique sur le gazon, balade à l’air pur… tout sauf protocolaire, cette vidéo projette avant tout l’image d’une famille harmonieuse et solidaire.

En voix off, la duchesse de Cambridge confie « les neuf derniers mois ont été incroyablement durs pour nous, en tant que famille ». Là encore, elle est restée assez évasive sur sa maladie. Elle a préféré livrer un message d’espoir, en mettant les protagonistes de sa vie à l’honneur. Ce que beaucoup retiennent de cette vidéo post-traitement c’est l’osmose palpable entre Kate et William. Le prince William, soutien numéro un de Kate face au cancer, est particulièrement démonstratif. Confiant, il ne crie pas victoire trop vite. « C’est une bonne nouvelle, mais nous avons encore un long chemin à parcourir », a-t-il déclaré lors d’un déplacement dans la ville de Llanelli.

Le prince William « très impliqué » dans ce combat

Le prince William a un emploi du temps chargé. Entre les déjeuners officiels, les actions pour des œuvres caritatives et toutes les autres responsabilités qu’il endosse avec son titre, il ne reste plus beaucoup de place pour la vie de famille. Mais il n’a pas hésité à alléger son agenda et à décliner des invitations pour s’occuper de sa femme et de ses enfants, bousculés par la maladie. Secoué par le diagnostic de son épouse, le prince héritier a délaissé le costume de l’homme souverain pour assumer pleinement son rôle de père et de mari. Il a troqué le « r » du mot royal contre un « l ».

Lorsque les résultats d’analyse sont tombés, après l’opération de l’abdomen de Kate, le prince William a raccroché temporairement ses fonctions. Pendant cette période incertaine et éprouvante, le couple est resté à l’abri des regards, loin des caméras. Mais en interne, le prince William a toujours été au chevet de Kate Middleton et a joué un rôle essentiel dans sa bataille contre le cancer. Chaque jour, il a veillé à son bien-être et à l’entente générale entre les murs du foyer.

« Il a été très impliqué ces derniers temps, il a pris les devants dans les activités et les routines familiales », précise une source proche de la famille royale au média Us Magazine

Souvent dépeint en « papa poule », il a occupé les enfants avec beaucoup de sang froid et de bienveillance. D’ailleurs, il a un rituel qu’il ne louperait pour rien au monde avec sa progéniture : la fameuse histoire du soir. La fratrie composée de George, Charlotte et Louis a aussi eu droit à des petites séances de sport chapeautées par leur père. Le prince William n’a pas fait de miracle, mais il a été omniprésent pour Kate Middleton, affaiblie par son cancer. Et ça c’est déjà admirable.

Le couple royal en ressort grandi et encore plus uni

Les couples ne sont pas toujours assez solides pour affronter la dure réalité du cancer et se fracassent à mi-chemin. Les chiffres sont formels : une femme a 6 fois plus de risque d’être quittée à l’annonce d’un cancer qu’un homme. Cependant, le prince William, lui, n’a pas délaissé Kate Middleton. Il a mobilisé toute son énergie dans cette lutte contre le cancer. Et ce n’est pas pour entretenir sa réputation qu’il a bravé cette tempête avec sa moitié.

Les deux époux, qui se sont rencontrés sur les bancs de l’Université de St Andrews, honorent cette promesse de s’aimer « pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la peine« . Aux yeux de Kate Middleton, William a été exemplaire. Il est devenu son roc, sa source de motivation, son plus précieux placebo.

« Elle ne se sent pas isolée grâce à William, qui est juste à côté d’elle. Il s’agit de la soutenir et qu’elle se sente soutenue. C’est un effort commun. C’est un moment particulier de leur vie et je sais que leur priorité sera de prendre soin les uns des autres », a précisé un ami de longue date de la famille à People

Dans sa récente vidéo, la princesse de Galle remercie chaleureusement son mari à travers une déclaration subtile et touchante. « Le fait d’avoir William à mes côtés est également une grande source de réconfort”, a-t-elle dit d’une voix apaisée.

Le prince William a affiché une résilience et un soutien inconditionnel pour Kate Middleton, assiégée par le cancer. Leur couple, qui rappelle celui des rom-coms, a longtemps passionné les foules et recueilli le respect du grand public. Même s’ils n’ont pas encore remporté cette bataille contre la maladie, leur mariage sortira toujours vainqueur.