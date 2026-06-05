Sans maquillage à 55 ans, cette actrice américaine partage sa routine matinale

L’actrice et mannequin américaine Denise Richards a partagé sur Instagram une vidéo de sa routine matinale, filmée dès 4 heures du matin, le visage sans maquillage et le ton plein d’autodérision. Une séquence, à mille lieues des standards lissés des réseaux sociaux, qui a séduit ses abonnés par son authenticité.

Une routine matinale sans filtre

Dans cette vidéo, Denise Richards se montre telle qu’elle est au réveil. « Il est quatre heures du matin, est-ce que je n’ai pas l’air merveilleuse ? », plaisante-t-elle face caméra. Denise Richards documente alors avec humour les différentes étapes de sa préparation, de son réveil très matinal jusqu’au choix de sa tenue. Une honnêteté qui tranche avec les contenus souvent très travaillés du genre « morning routine ».

L’élégance minimaliste selon l’actrice

Le cœur de la vidéo tourne autour d’une question très concrète : que porter pour une journée importante ? Denise Richards y défend son choix d’une jupe crayon en cuir, reconnaissable à ses détails « mors de cheval » sur les hanches. « Je sais que certains ont commenté le fait que je portais du cuir, mais j’aime cette petite jupe. C’est une jupe crayon, donc c’est sobre », explique-t-elle, en réponse à de précédentes remarques. Elle confie d’ailleurs, avec simplicité, ne pas posséder beaucoup de tailleurs. Elle associe finalement cette jupe à un body noir à manches longues, pour un look élégant et structuré.

Denise Richard morning routine pic.twitter.com/UhgEjvLn90 — Luv (@cherrymagazinee) June 4, 2026

Un quotidien partagé avec sincérité

Si Denise Richards s’est levée si tôt, c’est qu’elle se préparait pour une comparution au tribunal, dans le cadre de la procédure de divorce qu’elle traverse actuellement. Plutôt que d’en faire un sujet de tension, elle choisit d’aborder ce moment avec recul et légèreté, en se concentrant sur des détails du quotidien. Habituée des plateaux comme des réseaux sociaux – révélée au cinéma dans les années 1990 et figure de l’émission « The Real Housewives of Beverly Hills » -, Denise Richards cultive une proximité directe avec sa communauté, à qui elle offre une version sans fard d’elle-même.

Avec cette vidéo sans fard, au sens propre comme au figuré, Denise Richards rappelle ainsi qu’authenticité et élégance peuvent aller de pair. Elle envoie un message rafraîchissant : pas besoin d’être « parfaite » pour être inspirante. De quoi, sans surprise, conquérir un peu plus encore ses abonnés.