Avec ce choix stylistique, Kate Middleton fait un clin d’œil remarqué à une autre époque

À l’occasion d’une réception royale à Londres, Kate Middleton a une fois encore signé un choix mode très réfléchi. La princesse de Galles est apparue dans une robe à pois rouge et blanc d’inspiration vintage, qui n’a pas tardé à enflammer les commentaires sur les réseaux sociaux.

Une robe rouge à pois, hommage aux années 1930

Le 2 juin 2026, c’est au palais Saint James, à Londres, que Kate Middleton a fait son apparition. La princesse de Galles assistait à la réception organisée à l’occasion du 125ᵉ anniversaire de Cancer Research UK, la plus grande organisation indépendante au monde consacrée à la recherche contre le cancer. Pour l’occasion, elle a délaissé ses incontournables silhouettes contemporaines et opté pour une création résolument rétro.

La robe, fluide, descend jusqu’aux chevilles et se termine par des volants délicats au bas. Des épaulettes marquées structurent la silhouette, tandis qu’un léger décolleté en V bordé d’un revers blanc, ainsi qu’une large ceinture, viennent souligner la taille. Une coupe directement inspirée de la robe chemise des années 1930, alors plébiscitée par les femmes pour sa praticité – boutons fonctionnels, lignes droites, élégance ajustée.

Le retour du pois

C’est surtout l’imprimé qui a fait sensation. Dans une saison où le pois (ou « polka dot ») signe un grand retour sur les podiums comme dans la rue, Kate Middleton a tranché net avec son traditionnel duo noir et blanc, lui préférant le contraste plus éclatant du blanc sur rouge. Un choix qui n’a évidemment rien « d’innocent » : symbole d’amour, de force et d’engagement, le rouge faisait également écho à la portée de l’événement.

La création est signée Rodarte, maison de mode californienne installée à Pasadena et fondée par les sœurs Kate et Laura Mulleavy. Réputées pour leurs silhouettes romantiques et leurs nombreuses références à l’histoire de l’art, les créatrices nourrissent leur travail d’un soin tout particulier pour la recherche créative – ce qui se ressent à chaque pli, à chaque détail, sur la robe choisie par la princesse de Galles.

Accessoires : la signature monochrome maîtrisée

Fidèle à son goût pour les silhouettes monochromes, Kate Middleton a complété sa tenue avec une paire d’escarpins en velours rouge signés Gianvito Rossi, ainsi qu’une pochette assortie de la maison italienne Miu Miu. Côté bijoux, elle a misé sur la sobriété éclatante : un collier orné d’un pendentif en rubis, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles en diamants assorties.

Une mise en scène stylistique parfaitement millimétrée, qui affirme jusque dans ses détails une certaine idée de la cohérence. La princesse de Galles renforce ainsi, à chaque sortie, sa position d’icône mode d’un genre nouveau : capable de revisiter le vintage sans le « pasticher ».

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Un message au-delà du look

Reste l’essentiel : la cause défendue. Aux côtés du roi Charles III, accompagnés respectivement de la reine Camilla et du prince William, la princesse de Galles s’est jointe à la célébration d’un organisme dont elle connaît, hélas, le travail de l’intérieur. En 2024, à quelques semaines d’intervalle, le roi Charles III et Kate Middleton avaient en effet annoncé être atteints d’un cancer.

En janvier 2025, la princesse de Galles confirmait être entrée en rémission, tandis que le traitement du souverain « progresserait favorablement » et devrait « être allégé au cours de l’année 2026 ». Cette présence côte à côte, au service d’une cause aussi intime que collective, donnait sans doute son sens premier à toute la mise en scène : derrière la robe, il y avait, surtout, un combat partagé.

Avec sa robe Rodarte aux accents 1930, Kate Middleton signe ainsi une apparition à plusieurs niveaux : un hommage à l’élégance d’une autre époque, un clin d’œil parfaitement maîtrisé à la tendance polka dot, mais aussi un soutien fort à une cause profondément personnelle.