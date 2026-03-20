À 56 ans, Jennifer Lopez signe un look remarqué à Las Vegas

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

La chanteuse, actrice, productrice et femme d’affaires américaine Jennifer Lopez signe un look remarqué à Las Vegas après son show, posant sur un canapé micro en main dans une robe asymétrique aux manches longues et détails drapés.

Une mini-robe effet seconde peau

Jennifer Lopez a affiché ce post-concert un look « incendiaire » : une minirobe couleur chair, avec manches longues fluides, drapés subtils et un pan de tissu cascadant depuis la hanche. Loin d’un simple beige discret, cette pièce joue l’effet « peau » maximal, soulignant ses formes sans artifice superflu. Posté sur Instagram avec la légende « Quand le spectacle se termine mais que la musique continue… #SaveMeTonight », ce cliché capture l’énergie d’une J.Lo infatigable.

 

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Des accessoires minimalistes

Aux pieds, des escarpins « peep-toe » laissent deviner la peau, tandis que de petits cercles d’oreilles argentés ajoutent une touche discrète. Sa chevelure cascadant en boucles souples encadre un maquillage vibrant : fard à paupières rose vif et lèvres merlot profond, pour un contraste pop qui dynamise le tout.

Ce look s’inscrit ainsi dans sa résidence « The JLo Show Live » au Colosseum at Caesars Palace, relancée en mars 2026 après le succès de fin 2025. Jennifer Lopez prouve qu’elle maîtrise définitivement l’art de mixer tendance et élégance, même après le rideau final d’un concert explosif.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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