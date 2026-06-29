Sur scène, Madison Beer mise sur une micro-robe chic

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer n’a pas fini de marquer sa tournée mondiale. Elle a fait sensation lors de son concert à Los Angeles, dans une micro-robe en dentelle noire chic, qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Une micro-robe noire en dentelle

C’est sur la scène de Los Angeles que Madison Beer a livré l’une de ses prestations les plus marquantes du moment. En pleine tournée mondiale dans le cadre de son projet « The Locket Tour », elle a profité de son passage dans la cité californienne pour offrir à ses fans un véritable événement scénique. L’élément central de cette apparition est sans conteste sa tenue de scène.

Madison Beer portait une micro-robe noire entièrement réalisée en dentelle. La pièce mise sur une silhouette ultra-courte, soulignée par une partie haute sans bretelles et structurée par un laçage à effet corseté. Une construction qui sculpte la silhouette tout en jouant sur les codes intemporels de la dentelle noire – un matériau associé depuis des décennies aux apparitions les plus marquantes de l’histoire de la pop.

Des escarpins à brides pour parfaire la silhouette

Côté chaussures, Madison Beer a opté pour une paire d’escarpins à brides multiples, dans un noir profond assorti à sa robe. Les multiples lanières apportent une dimension graphique aux chaussures, dans un esprit en parfaite cohérence avec le laçage de la partie haute de la robe. Une logique de répétition visuelle qui structure l’ensemble du look, et qui démontre le soin apporté à chaque détail de la silhouette scénique.

Une chevelure lisse et un maquillage rosé

Côté beauté, sa chevelure brune, lissée, retombait librement sur ses épaules, dans une approche résolument simple et intemporelle. Côté maquillage, Madison Beer a opté pour un rendu rosé délicat, qui apportait une touche de douceur à l’ensemble du look.

Madison Beer performing ‘Baby’ in a new black laced outfit in LA. #LaLocketTour pic.twitter.com/ddBGJQWB6v — Madison Beer News (@madisonchart) June 25, 2026

Une performance vocale très commentée

Au-delà du look, c’est aussi la prestation musicale de Madison Beer qui a captivé son public californien. Elle a notamment interprété son titre « Baby », sorti en 2021, dans une version particulièrement intense qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Sa voix, sa présence scénique et son énergie ont été salués par ses fans, qui ont multiplié les partages de vidéos sur Instagram et TikTok.

Une signature stylistique fidèle à ses débuts

Cette nouvelle apparition s’inscrit dans la lignée des choix vestimentaires que Madison Beer cultive depuis ses débuts. Connue pour son attachement à des silhouettes élégantes, à la dentelle noire, aux corsets, elle a su développer une véritable identité visuelle reconnaissable entre toutes. Une cohérence stylistique qui contribue à faire d’elle l’une des figures pop les plus identifiables de sa génération, à mi-chemin entre les héritages des grandes icônes pop des années 2000 et les codes mode contemporains.

Avec sa micro-robe noire en dentelle, ses escarpins à brides assortis et son maquillage rosé, Madison Beer signe ainsi l’une de ses apparitions scéniques les plus marquantes de sa tournée actuelle. Une démonstration que, sur scène comme ailleurs, c’est l’identité visuelle affirmée qui transforme une simple apparition en moment de pop mémorable.