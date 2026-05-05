Une robe en fer : le pari mode de Kim Kardashian intrigue autant qu’il fascine

Kim Kardashian ne fait jamais les choses à moitié au Met Gala – et l’édition 2026 ne faisait pas exception. Sur les marches du Metropolitan Museum of Art, elle est arrivée dans une cuirasse en métal bronzé qui ressemblait plus à une sculpture qu’à un vêtement. Et c’était précisément le but.

Le thème « Costume Art » comme terrain de jeu

Le Met Gala 2026 avait pour thème « Costume Art » avec le dress code « Fashion is Art ». Un appel direct à la confusion des frontières entre vêtement et œuvre. Kim Kardashian a répondu à cet appel avec une précision inattendue : elle s’est tournée vers le pop art, en collaborant avec l’artiste britannique Allen Jones et le duo de créateurs Whitaker Malem, sous la direction créative de Nadia Lee Cohen.

Une cuirasse en bronze sculpté : l’œuvre avant la tenue

Kim Kardashian est apparue dans une cuirasse bronze sculptée à col montant, façon armure, associée à une jupe en cuir peinte à la main aux blocs de couleurs ouverte sur le devant. Dans son interview pour Vogue, elle a expliqué son choix : « C’est un artiste, l’un de mes artistes préférés, Allen Jones ». Une façon de souligner que le look n’était pas juste une tenue – c’était une collaboration artistique à part entière. Des escarpins nude et des cheveux blonds ondulés au milieu complétaient un ensemble délibérément sobre en dehors de la pièce principale.

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Allen Jones et Whitaker Malem : derrière le métal

Allen Jones est un artiste britannique associé au mouvement pop art des années 1960, connu pour ses sculptures aux formes féminines qui brouillent la limite entre art et objet. Whitaker Malem, eux, sont des créateurs spécialisés dans le cuir et les matériaux sculptés, régulièrement sollicités pour les productions cinématographiques et les créations sur mesure les plus audacieuses. Ensemble, ils ont conçu pour Kim Kardashian une pièce qui s’inscrit directement dans la généalogie de l’art corporel – un vêtement qui transforme le corps en support.

Un look qui divise sur les réseaux sociaux

La réaction de la presse et des internautes a été immédiate et partagée. Certains ont salué l’audace d’un « look véritablement dans le thème ». D’autres, en revanche, ont été déconcertés par la cuirasse orange et la jupe en cuir colorée, ne voyant pas immédiatement le fil conducteur pop art. Au fond, le corps ou l’apparence d’une femme – ou de quiconque – n’a pas vocation à être un sujet de débat : si Kim Kardashian a choisi cette robe, c’est simplement qu’elle lui plaît, point.

Une présence au Met Gala qui ne faiblit pas

Kim Kardashian est présente au Met Gala depuis ses débuts en 2013 – enceinte de North dans une robe Givenchy florale. Depuis, chaque apparition a généré son propre cycle d’enthousiasme et de polémique : la robe Balenciaga intégrale en 2021 qui couvrait jusqu’au visage, la robe de Marilyn Monroe en 2022.

Une cuirasse en bronze sculptée, une jupe en cuir peinte, et un artiste pop art derrière tout ça – Kim Kardashian a ainsi livré cette année 2026 l’un de ses looks les plus cohérents avec un thème de Met Gala. Ce qui est, à sa façon, aussi remarquable que la tenue elle-même.