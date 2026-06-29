« Un corps d’athlète » : cette volleyeuse fait sensation dans un look estival sur le sable

La joueuse américaine de volley-ball Harper Murray ne fait pas sensation que sur les terrains. Elle a partagé sur Instagram une série de photos estivales, prises au bord de l’eau. Détendue et rayonnante, elle a séduit ses abonnés, nombreux à saluer sa silhouette. « Un corps d’athlète », pouvait-on lire en commentaire.

Un moment de détente au bord de l’eau

Sur ces clichés ensoleillés, Harper Murray pose sur le sable blanc, en compagnie d’une amie, la joueuse américaine de volley-ball Andi Jackson, face à la mer. Vêtue d’une tenue de plage rouge et chaussée de lunettes de soleil, Harper Murray affiche un sourire complice et une attitude détendue. Une parenthèse estivale et solaire, loin de l’intensité des compétitions, qu’elle a choisi de partager avec sa communauté. De quoi confirmer son aisance, sur le sable comme sur les parquets.

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Une silhouette saluée par les fans

Beaucoup d’internautes ont salué la « silhouette athlétique » d’Harper Murray. « Un corps d’athlète », ont commenté certains. Si ces réactions se veulent souvent positives, elles rappellent aussi à quel point le physique des sportives reste au centre des discussions. Or, Harper Murray ne se résume pas à son apparence : ce sont avant tout son travail, son talent et ses performances sur le terrain qui méritent d’être mis en avant.

Par ailleurs, toutes les morphologies ont leur place dans le sport comme ailleurs. Il est important de valoriser la diversité des corps, plutôt que d’encenser uniquement ceux qui correspondent aux standards de beauté imposés par la société. Les athlètes devraient être reconnues d’abord pour leurs qualités sportives, et non réduites à leur physique.

Une star du volley universitaire

Harper Murray est avant tout une sportive accomplie. Attaquante de l’université du Nebraska, elle s’est imposée comme l’une des figures les plus populaires du volley-ball universitaire américain. Suivie par plus de 367 000 abonnés sur Instagram, médaillée avec les équipes de jeunes des États-Unis et partenaire de grandes marques de sport, Harper Murray compte parmi les visages montants de sa discipline. Elle pratique également le beach-volley sous les couleurs de son université.

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Des ambitions au-delà du sport

Harper Murray ne se limite pas au volley. Étudiante, elle nourrit aussi des projets en dehors des terrains, entre ses études, ses partenariats et son engagement, notamment en faveur de la santé mentale. Autant de facettes qui font d’elle une jeune femme complète, dont l’identité ne se résume ni à son statut de sportive de haut niveau ni à son image. À une époque où les athlètes sont souvent jugées autant sur leur apparence que sur leurs performances, son parcours rappelle qu’elles sont avant tout des femmes aux multiples aspirations.

Avec cette série de photos estivales, Harper Murray prouve ainsi qu’elle rayonne aussi en dehors des terrains. Entre look solaire et silhouette d’athlète, elle confirme son statut de « star montante », sur le sable comme sous les projecteurs.