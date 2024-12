Dans une récente interview accordée à Actors on Actors de Variety, Mikey Madison, l’actrice principale du film Anora, a fait une révélation surprenante. Elle a choisi de se passer d’un·e coordinateur·rice d’intimité, un rôle clé dans les productions cinématographiques modernes pour encadrer les scènes impliquant des moments intimes ou explicites.

Un choix réfléchi pour préserver l’authenticité

Mikey Madison, qui incarne Anora, une professionnelle du divertissement adulte dans le film, a expliqué que l’équipe de tournage lui avait proposé un·e coordinateur·rice d’intimité pour l’aider à gérer ces scènes délicates. Cependant, après discussion avec Mark Eydelshteyn, son partenaire à l’écran, ils ont décidé de ne pas faire appel à cette assistance. « Les réalisateurs m’ont offert cette option, mais nous avons pensé qu’il valait mieux garder cela intime, à petite échelle », a-t-elle déclaré.

La décision de Mikey Madison, de son vrai nom Mikaela Madison Rosberg, repose sur sa confiance envers le réalisateur Sean Baker et son engagement envers l’authenticité. « J’avais vu les films de Sean et je connaissais son dévouement à représenter la réalité de manière sincère. J’étais prête à relever ce défi en tant qu’actrice ».

Le rôle d’un·e coordinateur·rice d’intimité

Le·a coordinateur·rice d’intimité est une figure de plus en plus répandue dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Iel veille au respect des acteur·rice·s lors de scènes intimes ou à caractère sexuel, en s’assurant que leurs limites personnelles sont respectées et que les chorégraphies sont exécutées en toute sécurité. Ces professionnel·le·s jouent un rôle crucial pour prévenir tout malaise ou exploitation, offrant ainsi un cadre sécurisé et professionnel.

Cependant, Mikey Madison a préféré s’appuyer sur sa propre préparation et son dialogue avec l’équipe pour incarner Anora. Cette décision, bien que peu conventionnelle, reflète sa confiance dans le processus créatif du réalisateur.

Une transformation physique et émotionnelle

L’incarnation d’Anora a nécessité une immersion totale pour Mikey Madison, qui a dû se familiariser avec la vie et les pratiques de son personnage. « J’ai suivi une formation de pole dance, un boot camp pour apprendre à faire des lap dances et à twerker », a-t-elle raconté. Plus qu’un entraînement physique, elle a approfondi l’histoire personnelle de son personnage, apprenant même des détails comme ses marques de cigarettes préférées ou son passé scolaire. « C’était un rôle très éloigné de ma propre réalité, et au départ, cela me paraissait intimidant », confie l’actrice.

Entre engagement et vulnérabilité

Le choix de renoncer à un·e coordinateur·rice d’intimité reflète une décision artistique audacieuse et un engagement envers son rôle. Tout en reconnaissant les avantages de cette figure protectrice sur un plateau, Mikey Madison s’est appuyée sur une approche instinctive et collaborative avec ses collègues et son réalisateur pour donner vie à ce personnage complexe.

Son interprétation d’Anora montre une fois de plus la frontière fine entre art et vulnérabilité dans le cinéma, où chaque décision peut avoir un impact significatif sur la façon dont une histoire est racontée à l’écran.