Heidi Klum perd ses vêtements et se retrouve en lingerie sous la neige !

La fin d’année rime avec vacances pour Heidi Klum ! Depuis quelques jours, elle se détend à Aspen, aux États-Unis, accompagnée de son mari, Tom Kaulitz. La mannequin, animatrice, actrice et chanteuse germano-américaine n’hésite pas à partager son quotidien idyllique avec ses abonné·e·s, mêlant activités hivernales et tenues impeccables. Découvrez comment Heidi Klum embrasse l’hiver avec style : la star illumine les réseaux sociaux en posant en lingerie dans un décor enneigé.

Un séjour actif et plaisant en famille

Heidi Klum et sa famille profitent pleinement des plaisirs d’Aspen. Entre les sports de glisse, les balades en téléphérique et les moments de détente dans les bains chauds, la star de 49 ans montre qu’il est possible de rester active tout en savourant des instants de tranquillité. Ces vacances sont l’occasion parfaite pour se reconnecter et créer des souvenirs inoubliables ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Des tenues élégantes et confortables

Même sous les températures négatives, Heidi Klum ne laisse pas la fraîcheur ternir son éclat. Elle dévoile ses plus beaux looks, alliant confort et élégance. On la retrouve souvent vêtue d’un jean associé à une paire de Moon Boots tendance ou arborant une combinaison ajustée de la maison Adidas, qui met en valeur sa silhouette tout en lui offrant une allure sophistiquée.

Heidi ne se contente pas de se couvrir chaudement, elle sait aussi allier praticité et style. Que ce soit en maillot de bain sous une robe légère lors de ses moments de détente ou en tenues sportives lors de ses activités en plein air, elle réussit à maintenir une apparence soignée. Ses choix vestimentaires reflètent parfaitement son goût pour la mode et son désir de rester à la pointe des tendances.

Collaboration avec Intimissimi : une alliance parfaite

Depuis plusieurs mois, Heidi Klum et sa fille sont les égéries de la marque italienne Intimissimi, connue pour ses collections de sous-vêtements raffinés. Cette collaboration met en lumière leur complicité et leur élégance naturelle, offrant des pièces à la fois confortables et stylées. Les tenues partagées par Heidi durant ses vacances témoignent de cette alliance, combinant sophistication et simplicité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Moments de joie et d’inspiration

En plus de ses tenues remarquables, Heidi Klum profite de ses vacances pour partager des moments de bonheur avec sa famille. Que ce soit en jouant dans la neige, en se promenant main dans la main ou en savourant un bain chaud après une journée bien remplie, elle montre une facette authentique et inspirante de sa vie personnelle.

Heidi Klum prouve une fois de plus que la beauté et le style peuvent s’épanouir même dans les environnements les plus froids. À travers ses vacances à Aspen, elle inspire par son élégance, son dynamisme et sa capacité à équilibrer vie familiale et passion pour la mode. En collaboration avec Intimissimi, elle continue de redéfinir les standards de l’élégance, tout en partageant des moments précieux avec ses proches.