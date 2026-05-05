Beyoncé signe un retour spectaculaire avec une « robe squelette » en diamants

Dix ans d’absence au Met Gala, et un retour qui valait toute l’attente. Dans la nuit du 4 au 5 mai, Beyoncé a gravi les marches du Metropolitan Museum of Art dans une robe squelette entièrement incrustée de diamants qui a immédiatement figé l’internet.

Un retour après dix ans d’absence

Beyoncé avait quitté le tapis rouge du Met Gala depuis une décennie. Son retour en 2026 – en tant que co-présidente de la soirée aux côtés de l’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman, la joueuse de tennis américaine Venus Williams et l’ex-rédactrice en chef de l’édition américaine du magazine Vogue Anna Wintour – était l’un des moments les plus attendus de la nuit. Elle est arrivée accompagnée de Jay-Z et de leur fille Blue Ivy, 14 ans – qui, lunettes de soleil tendance aux yeux, a visiblement hérité du sang-froid de sa mère.

Le thème « Costume Art » de cette édition 2026 – l’exploration de la mode comme forme d’art à travers les collections du musée – avait été conçu pour questionner le rapport entre le vêtement et le corps humain. Beyoncé, qui tout au long de sa carrière a fait du costume un outil narratif puissant – des tenues « Lemonade » aux bodysuits du « Renaissance Tour » en passant par les looks country de « Cowboy Carter » – n’avait pas besoin d’explication. La robe squelette en diamants était la réponse parfaite.

La « robe squelette » en diamants d’Olivier Rousteing

La robe était signée Olivier Rousteing, l’ancien directeur artistique de Balmain. Une création sculpturale à l’architecture squelettique – un réseau de diamants et de cristaux disposés pour évoquer les os et les articulations d’un squelette, recouvrant un fond de tissu transparent. La pièce était complétée par un corsage ajusté, une jupe ample et une somptueuse traîne en plumes couleur crème et bleu poudré.

La couronne solaire et les bijoux

Un « headpiece » assorti à la robe – une couronne en forme de soleil en diamants – couronnait le tout, accompagné d’un collier sculpté en diamants et de boucles d’oreilles assorties. Cheveux bouclés en golden blonde, maquillage signé Rokael Lizama avec un eye-shadow doux, un blush rose poudré et une lèvre nude glossy – une beauté éthérée qui ne cherchait pas à concurrencer la robe, mais à l’accompagner.

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« Célébrer ce que Dieu vous a donné »

Interrogée par Vogue sur la signification de sa tenue, Beyoncé a répondu avec sobriété : « C’est à propos de célébrer ce que Dieu vous a donné. » Elle a également rendu hommage à son créateur : « C’est quelqu’un qui m’a été tellement loyal, avec qui j’ai créé tellement de looks iconiques incroyables. Il s’agit vraiment de le représenter ».

Blue Ivy sur le tapis rouge : un moment historique

Au sommet des marches, Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy ont pris le temps de poser ensemble pour une photo de famille. C’est la première fois que Blue Ivy, 14 ans, accompagne officiellement sa mère sur le tapis rouge du Met Gala. Visiblement émue, Beyoncé a confié : « C’est incroyable de pouvoir partager ça avec elle ».

Dix ans d’absence, une robe squelette en diamants, une couronne solaire et sa fille Blue Ivy à ses côtés – Beyoncé n’avait ainsi pas besoin de faire un discours pour marquer le Met Gala 2026. Elle avait juste besoin de monter les marches.