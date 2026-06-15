Shay Mitchell relance la tendance des robes scintillantes dans une version monochrome

L’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell a le don de relancer les tendances. Elle a récemment partagé sur Instagram une série de clichés dans une robe courte scintillante, entièrement déclinée dans un camaïeu de rose. Un look à l’esprit résolument rétro, qui remet au goût du jour la robe pailletée – version monochrome.

Une robe scintillante monochrome

Au cœur de ce look : une robe courte en maille métallisée rose, signée de la marque Seroya. Le modèle se distingue par une encolure asymétrique, dégagée sur une épaule, et de longues manches évasées qui apportent du mouvement à l’ensemble. La matière scintillante, à l’éclat subtil, capte la lumière et donne à la pièce une dimension festive. Fidèle à la tendance du « total look » par tons, Shay Mitchell a décliné toute sa tenue dans la même gamme de roses.

Un accessoire iconique

Pour accessoiriser cette robe, Shay Mitchell a misé sur une pièce hautement symbolique : un sac Baguette orné de paillettes roses. Véritable « it-bag » des années 2000, ce modèle s’inscrit parfaitement dans l’esthétique rétro du look. Des mules vernies roses, signées Paris Texas, et une valise cabine de sa propre marque complétaient la panoplie, toujours dans le même esprit monochrome.

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La tendance des robes scintillantes

Ce choix illustre le grand retour des robes pailletées et métallisées, valeurs sûres des soirées et des occasions festives. En les associant à un travail des tons sur tons, Shay Mitchell propose une version « plus actuelle » de cette tendance. Le camaïeu, qui consiste à décliner une seule couleur sur toute la tenue, structure le look et lui confère une élégance dite maîtrisée. Le tout s’inscrit dans la vague de nostalgie des années 2000, omniprésente dans la mode actuelle.

Une actrice aussi entrepreneuse

Au-delà du style, ce look rappelle la double casquette de Shay Mitchell. Révélée par la série « Pretty Little Liars » et également vue dans « Dollface » et « You », l’actrice, mannequin et productrice canadienne est aussi cofondatrice de BÉIS, une marque d’accessoires de voyage qui rencontre un grand succès. En glissant l’une de ses valises dans sa publication, elle confirme son sens du style autant que celui des affaires.

Avec cette robe scintillante rose et son camaïeu maîtrisé, Shay Mitchell signe ainsi un look à la fois nostalgique et tendance. Entre clin d’œil aux années 2000 et accessoires, l’actrice montre qu’une robe pailletée est plus que jamais capable de capter les regards. De quoi inspirer, à coup sûr, les fans de soirées scintillantes.