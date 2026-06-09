Série « Euphoria » : Alexa Demie explique pourquoi une scène l’a profondément mise mal à l’aise

Alexa Demie sort doucement du brouillard de la célébrité. L’actrice et mannequin américaine, qui incarne Maddy Perez dans « Euphoria » (HBO), vient de livrer un témoignage rare sur ses années de tournage. Et particulièrement sur une scène qui, des années plus tard, continue de lui peser.

La peur de perdre son rôle, plutôt que la pression de qui que ce soit

L’aveu est sans détour. Très jeune au moment où la série démarre – diffusée pour la première fois en 2019 – Alexa Demie raconte avoir accepté à plusieurs reprises de tourner des scènes sans vêtements par crainte d’être remplacée. « Je pensais que si je disais non à ces scènes, je n’aurais pas le rôle, pas parce que quelqu’un me l’avait dit. Mais parce que j’étais si jeune, et que je ne savais pas », confie-t-elle dans une interview accordée à The Hollywood Reporter. Une nuance qui illustre à quel point la pression, dans l’industrie du cinéma, peut être tacite – héritée d’une culture du tournage que beaucoup d’actrices décrivent désormais à voix haute.

Une scène en particulier l’a heurtée

Parmi les scènes qu’Alexa Demie cite, l’une revient particulièrement : une séquence où son personnage trompe Nate, joué par Jacob Elordi. « Je ne dis pas que je n’aime pas le sexe, et je pense qu’il peut être représenté de manière belle. Je sais aussi que la série dépeint la vie d’adolescentes. Mais une fois que je l’ai fait, j’ai réalisé : ‘OK, je n’aime pas comment ça me fait me sentir’ ». Une déclaration qui sonne juste à plusieurs titres. Loin d’un rejet de principe, Alexa Demie évoque davantage un ressenti corporel, intime – celui d’un inconfort qu’elle n’avait pas pleinement anticipé en acceptant la scène.

Une équipe à l’écoute, un précédent qui ne s’est pas reproduit

Bonne nouvelle : la prise de parole d’Alexa Demie après le tournage a été entendue. « J’ai dit quelque chose après, et tout le monde a été très empathique », précise-t-elle. Résultat : ce type de séquence ne lui a plus jamais été demandé par la suite. Un cas d’école qui rejoint les évolutions récentes des plateaux de tournage. Depuis le mouvement #MeToo, les coordinateurs et coordinatrices d’intimité se sont progressivement imposés comme garants du consentement éclairé des actrices et acteurs – une fonction encore récente, mais désormais quasi systématique sur les séries HBO comme « Euphoria ».

Une controverse plus large autour de la série

Le témoignage d’Alexa Demie intervient dans un contexte particulier. Plusieurs scènes « plus osées » de la dernière saison ont été commentées, notamment celles impliquant Sydney Sweeney, qui incarne Cassie. L’actrice avait, dès 2023, publiquement défendu le créateur de la série Sam Levinson : « Si on n’était pas à l’aise avec quelque chose, on parlait toutes. (…) C’est dur de voir quelqu’un complètement traîné dans la boue par le public et les médias quand personne n’est réellement là. Nous, on y est ». Récemment achevée après trois saisons, « Euphoria » laisse derrière elle un héritage culturel important – mais aussi un débat ouvert sur la façon dont les jeunes actrices vivent les tournages des scènes les plus exposées.

À travers ce témoignage, Alexa Demie ouvre ainsi une fenêtre rare sur ce que vivent, en coulisses, certaines des actrices les plus en vue d’Hollywood. Et rappelle une vérité utile : sur un plateau de tournage, la liberté de dire non n’est jamais aussi simple qu’elle en a l’air, surtout pour celles qui débutent. Sa parole, désormais publique, agit comme une invitation – pour les productions à mieux écouter, et pour les jeunes actrices à mieux se protéger.