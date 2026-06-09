L’actrice Sharon Stone raconte le désaccord qui a marqué la fin de son mariage

Sharon Stone a accepté de revenir sans détour sur l’un des moments les plus douloureux de sa vie. Dans le podcast américain « The Person Who Believed In Me » animé par David Begnaud, l’actrice américaine et une productrice de cinéma a confié pourquoi son second mariage avait pris fin.

Un diagnostic qui change tout

Tout commence au début des années 2000. À cette période, Sharon Stone apprend qu’elle est porteuse de plusieurs tumeurs. L’une d’elles est particulièrement inquiétante. « Elle était plus grosse que mon torse à gauche dans sa totalité », confie-t-elle. Le médecin se déplace à son domicile pour lui annoncer la marche à suivre : il recommande, en urgence, une mastectomie bilatérale.

« Quand elles atteignent une telle taille, nous savons généralement, avant même d’opérer, qu’il s’agit d’un cancer », lui explique-t-il alors. Sharon Stone, elle, sait au fond d’elle-même qu’il n’en est rien. « Je lui ai dit : ‘Je n’ai pas le cancer’. Et il m’a répondu : ‘Vous ne pouvez pas décider ça’ Et moi : ‘Si, je peux. Je décide’ ». Une intuition qui se révélera, par la suite, fondée.

La décision d’une mastectomie bilatérale

Malgré ses convictions, l’actrice de « Basic Instinct » choisit de procéder à l’opération. « Parce que je ne plaisante pas », explique-t-elle simplement. Une démarche guidée par la prudence, plutôt que par la peur – et que les médecins salueront : « Si j’avais plus de patientes comme elle, on aurait plus de femmes en vie aujourd’hui », confiera son chirurgien. Une voix manque toutefois à l’appel : celle de son mari de l’époque. Et c’est précisément là que tout bascule.

La réaction qui a sonné la fin

« Mon mari a dit : ‘C’est ridicule’. Et il s’est levé et a quitté la pièce », raconte-t-elle. Interrogée sur la raison de cette colère, Sharon Stone livre une réponse sans ambiguïté : son conjoint était furieux, non pas à l’idée qu’elle puisse être malade, mais à l’idée qu’elle soit prête à faire retirer le buste. « C’est moi qui prends les décisions, pas lui », réplique-t-elle alors. Le mal cependant est fait. « C’était la fin du mariage. C’était fini. Il en avait fini avec moi. (…) Il trouvait que je prenais trop de décisions seule », résume-t-elle.

Un mariage entre 1998 et 2004, et un détail révélé plus tard

Si Sharon Stone n’a pas nommé l’intéressé, le contexte permet d’identifier sans peine son ex-conjoint : il s’agit de Phil Bronstein, journaliste américain qu’elle a épousé en 1998 avant que le couple ne se sépare officiellement en 2004. Quant aux tumeurs, elles se révéleront finalement bénignes – l’actrice n’aura donc pas eu besoin de mastectomie bilatérale.

En 2021, elle avait toutefois révélé un autre épisode douloureux lié à cette même intervention : son chirurgien, à l’époque, lui aurait posé des prothèses mammaires plus volumineuses que celles convenues, sans son accord. Une succession d’épisodes qui en dit long sur ce que peuvent vivre les femmes au plus près de leur propre corps.

À travers ce témoignage, Sharon Stone met ainsi au jour ce qui, pour beaucoup, reste un tabou : la difficulté, pour certaines femmes, à faire respecter leurs choix médicaux par leur propre entourage. Et rappelle qu’aucune décision aussi intime ne devrait jamais souffrir du jugement de quiconque, fût-il proche.