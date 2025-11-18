À 53 ans, Sofía Vergara sublime sa silhouette dans une robe sculptante

Sofía Vergara prouve une fois encore qu’elle maîtrise l’art de la mise en valeur avec une élégance intemporelle. Repérée à Beverly Hills en pleine soirée entre amis, l’actrice, productrice et animatrice américano-colombienne a transformé un simple dîner en véritable défilé. Sa tenue ? Une robe verte iconique de la créatrice Victoria Beckham, un modèle déjà porté par des figures de la mode comme Bella Hadid, Kendall Jenner et même la reine Letizia d’Espagne.

Une allure sculptée dans un vert éclatant

La robe, d’un vert olive, est immédiatement reconnaissable par sa coupe midi fluide et ses manches courtes fendues sur les côtés, signature chère à Victoria Beckham. Grâce à sa taille cintrée et sa structure impeccable, la silhouette de Sofía Vergara est sublimée avec une finesse digne des tapis rouges. Elle a complété son look avec une pochette assortie et des sandales plateforme métalliques, créant un ensemble monochrome harmonieux.

L’effet fut immédiat : les passants et les photographes de Beverly Hills ont été séduits par cette allure lumineuse et sophistiquée. La robe, déjà culte dans le monde de la mode, retrouve ici un « nouveau souffle » portée par Sofía Vergara.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofia Vergara (@sofiavergara)

Les internautes sous le charme

Sur les réseaux sociaux, l’apparition de Sofía Vergara a suscité une avalanche de compliments. Les commentaires célèbrent unanimement son choix vestimentaire : « Ça lui va trop bien ! », « C’est vraiment ta couleur ! », ou encore « Toujours impeccable, toujours radieuse ! ». Loin des tendances éphémères, cette tenue illustre parfaitement la capacité de l’actrice à unir élégance classique et modernité éclatante. À travers cette apparition, Sofía Vergara montre qu’à 53 ans, la mode n’est pas une question d’âge mais d’attitude. Sa prestance naturelle confirme que la confiance en soi reste le plus bel accessoire.

Resplendissante dans sa robe verte, Sofía Vergara rappelle ainsi qu’une tenue bien coupée et une assurance sincère valent tous les artifices. Son allure, à la fois affirmée et pleine d’énergie, donne une leçon de style à toutes celles qui cherchent à rayonner. À Beverly Hills comme sur les réseaux, Sofía signe un nouveau sans-faute mode.