« Où sont ses sourcils ? » : à 39 ans, cette mannequin relance cette tendance

La mannequin russe Irina Shayk a dernièrement fait sensation lors du lancement du calendrier Pirelli 2026 à Prague. Cette fois, ce ne sont pas ses bijoux ni sa robe qui ont retenu l’attention – ce sont ses sourcils… ou plutôt leur absence. En dévoilant des sourcils décolorés, Irina s’impose au cœur d’une tendance beauté qui fascine autant qu’elle divise.

Le choc visuel d’une transformation

Apparue dans une robe noire vaporeuse signée Francesco Murano et des émeraudes étincelantes signées Lorraine Schwartz, Irina Shayk a complété son look d’un détail qui change tout : des sourcils blonds presque invisibles. Le contraste entre son maquillage sophistiqué – lèvres prune mates, liner félin et teint lumineux – et ce choix beauté crée un effet presque surréaliste, entre élégance gothique et beauté futuriste.

Cette transformation a immédiatement déchaîné les commentaires en ligne. Sur les réseaux sociaux, certaine personnes s s’interrogent : « Où sont ses sourcils ? », trouvant cette apparence déroutante voire « peu flatteuse », tandis que d’autres s’extasient : « C’est incroyable ! Cela lui donne encore plus de charisme ! ». Une dualité qui illustre parfaitement la puissance de la beauté transgressive.

La tendance des sourcils décolorés

Les sourcils décolorés ne sont pas une nouveauté, mais reviennent régulièrement sur le devant de la scène, souvent portés par des artistes en quête de singularité. De Lady Gaga à Dua Lipa, en passant par Julia Fox ou Jenna Ortega, nombreuses sont celles qui ont succombé à ce geste beauté. Irina Shayk rejoint donc la « bleached brow brigade » – cette confrérie de stars qui utilisent le minimalisme du sourcil pour mettre en avant les traits du visage autrement, voire pour brouiller les codes de genre et de glamour.

Une déclaration plus qu’un effet de mode

À travers cette apparence, Irina Shayk semble affirmer une liberté esthétique qui dépasse la simple tendance. Loin de chercher à plaire à tous, elle revendique le droit d’expérimenter, de jouer avec l’image, de surprendre. Cette audace s’inscrit dans la lignée du calendrier Pirelli 2026, qui célèbre justement l’émotion, la curiosité et la connexion à soi. En choisissant d’oser, Irina démontre que la beauté n’est pas un ensemble de règles, mais un langage vivant, en perpétuelle réinvention.

En résumé, avec ou sans sourcils visibles, Irina Shayk continue de redéfinir ce que signifie être belle en 2025. Sa métamorphose le temps d’une soirée ouvre le débat sur la place de la différence dans les canons modernes. Entre rejet et fascination, une chose est sûre : elle a une fois de plus réussi à captiver le monde entier.