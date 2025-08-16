« Sois plus discrète » pourquoi Sharon Stone a été mise à l’écart d’Hollywood ?

Star mondiale grâce à Basic Instinct et Total Recall, Sharon Stone n’a pas toujours été choyée par Hollywood. Dans une interview réalisée pour Gala, l’actrice confie que son caractère affirmé et son indépendance ont parfois joué contre elle dans un milieu encore hermétique aux voix féminines fortes.

« Sois plus discrète » : quand Hollywood préfère les femmes silencieuses

Si Sharon Stone a enchaîné succès et rôles marquants, elle admet avoir connu des périodes creuses. La raison ? Refuser d’adopter l’attitude convenable que réalisateurs et producteurs attendaient. « On me disait : Ne sois pas si agressive, sois plus discrète, ne donne pas ton avis », raconte-t-elle. Loin de se plier à ces injonctions, elle a choisi de rester fidèle à ses convictions, quitte à tourner moins.

Un tempérament forgé par l’éducation

L’actrice oscarisée n’a pas grandi dans les diktats, bien au contraire. Dans son foyer, on ne lui a jamais dit de se taire ou de s’aplatir devant les hommes. Élevée par un père féministe, Sharon Stone a appris très tôt que l’indépendance était la clé de la liberté, notamment face aux hommes. « C’est lui qui m’a inculqué qu’il fallait pouvoir gagner sa vie seule », explique-t-elle. Cette éducation a nourri son féminisme et son refus de se conformer à des standards sexistes profondément ancrés dans le cinéma de l’époque.

Sharon Stone a côtoyé les caméras pendant un temps où le male gaze se faisait pesant. Elle a croisé des réalisateurs, aujourd’hui inscrits dans la liste noire de #MeToo. Pourtant, dans ce milieu hostile, Sharon Stone n’a jamais baissé la tête, ni la voix. Badass dans ses rôles, elle l’est aussi dans les coulisses.

Une vision assumée de la place des femmes à Hollywood

Pour l’actrice, les choses évoluent enfin, offrant davantage d’opportunités aux femmes. Mais elle n’oublie pas que, pendant longtemps, ce n’était pas le cas : « Nous devons nous battre ensemble pour nos convictions et notre existence, surtout dans le show-business ». Son combat, personnel et professionnel, a contribué à changer les mentalités, même si elle en a payé le prix.

Aujourd’hui, Sharon Stone reste fidèle à son credo : ne dépendre de personne, exprimer ses idées et défendre ses choix artistiques. Cette détermination, parfois mal perçue à Hollywood, a forgé sa réputation d’icône indomptable — et inspire toujours une génération de femmes qui refusent de se taire pour plaire.

