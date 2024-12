Qui est Song Ji-Ha, la mannequin beauté montante en Corée ?

À seulement 27 ans, Song Ji-Ha est devenue une véritable icône de la mode et de la beauté en Corée du Sud. Avec 2,24 millions d’abonné·e·s sur YouTube et 4,7 millions de followers sur Instagram, elle s’est imposée comme une star incontournable des réseaux sociaux. Bien avant sa participation à l’émission de télé-réalité Single’s Inferno, Ji-Ha captivait déjà le public grâce à ses vidéos lifestyle, ses conseils beauté, ses vlogs et ses looks impeccables.

Une présence luxueuse sur les réseaux

Ce qui distingue Ji-Ha, c’est l’aura de luxe qu’elle dégage dans chacune de ses publications. Ses clichés, savamment stylisés, transportent ses abonnés dans un univers glamour. Elle a collaboré avec des marques prestigieuses telles que Alexander Wang, Fendi, et Mjade, renforçant son statut de mannequin et influenceuse haut de gamme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑖𝑎🌼 (@dear.zia)

Une formation artistique unique

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Song Ji-Ha ne s’est pas spécialisée dans le marketing ou la mode à l’université. Diplômée en 2020 de l’Université Hanyang, elle a étudié la danse traditionnelle coréenne, un choix qui reflète son amour pour les arts. Avant de se lancer dans cette discipline, elle avait envisagé d’apprendre le ballet.

Une star convoitée

Son charisme naturel n’est pas passé inaperçu lors de son passage dans Single’s Inferno, où elle a attiré l’attention de trois de ses co-stars masculins. Ce n’est pas tout : dans une vidéo YouTube de 2020, Song Ji-Ha a révélé que plusieurs célébrités, allant d’acteurs à chanteurs en passant par des athlètes, lui ont envoyé des messages privés pour tenter de la séduire.

Avec son mélange de talent, d’élégance et de charme, Song Ji-Ha est bien plus qu’une simple influenceuse. Elle incarne la beauté et l’audace de la nouvelle génération de mannequins coréennes, et son influence ne cesse de croître. À suivre absolument pour découvrir les tendances les plus chics et les conseils beauté les plus inspirants !