Sophie Turner casse son image pour devenir Lara Croft… et le résultat est saisissant

Connue pour son rôle de Sansa Stark dans la série « Game of Thrones », Sophie Turner change radicalement de registre. L’actrice britannique incarnera bientôt Lara Croft dans une nouvelle adaptation de « Tomb Raider », produite par Amazon Prime Video.

Une métamorphose qui ne passe pas inaperçue

Fin 2024, Amazon officialisait le développement d’une série « Tomb Raider », projet attendu avec impatience par les fans du jeu vidéo culte et des précédentes adaptations cinématographiques. Le choix de Sophie Turner dans le rôle de l’archéologue intrépide avait alors surpris : jusqu’ici, l’actrice s’était illustrée dans des rôles plus nuancés, loin du profil athlétique et guerrier de Lara Croft.

L’actrice semble bien décidée à casser son image. Une photo publiée brièvement sur son compte Instagram a affolé les internautes. On y découvrait une Sophie Turner méconnaissable, arborant une silhouette musclée, évoquant clairement l’iconographie de la célèbre héroïne d’action. Abdominaux marqués, épaules dessinées, regard concentré : le message est clair, elle est prête.

Une préparation physique intense

Si la publication a été rapidement supprimée, cela n’a fait qu’amplifier les rumeurs sur la production de la série. D’après plusieurs médias américains spécialisés, Sophie Turner aurait suivi un entraînement intensif depuis plusieurs mois. Au programme : musculation, entraînement fonctionnel, arts martiaux et sessions d’escalade pour coller au plus près des exigences du rôle.

Des proches de la production évoquent un niveau d’implication élevé, comparable à celui de Daisy Ridley pour « Star Wars » ou d’Alicia Vikander dans le film « Tomb Raider » de 2018. Il ne s’agirait donc pas seulement d’un changement de style ou de posture, mais bien d’une incarnation complète, pensée sur le long terme.

Une Lara Croft nouvelle génération

Ce reboot en série de « Tomb Raider » s’inscrit dans une volonté de repenser le personnage à l’écran. Fini les clichés des années 2000 : Amazon souhaite proposer une héroïne plus complexe, plus réaliste et plus ancrée dans les problématiques contemporaines. Une figure forte, certes, mais vulnérable, humaine, tiraillée entre son héritage familial et ses idéaux.

Sophie Turner, avec son parcours entre blockbusters et drames psychologiques, semble être un choix stratégique pour donner vie à cette Lara Croft version 2028. Loin de n’être qu’une aventurière athlétique, le personnage devrait explorer des facettes plus profondes : traumas, doutes, mémoire, féminité non stéréotypée.

Un retour sous les projecteurs

Depuis la fin de « Game of Thrones » et quelques apparitions remarquées dans les sagas « X-Men », Sophie Turner s’était faite discrète. Son mariage avec Joe Jonas, puis la naissance de leurs enfants, avaient mis sa carrière en pause relative. Ce rôle marque donc un retour en force, avec un projet ambitieux, à la fois populaire et exigeant. Il faudra toutefois encore patienter – la série étant prévue pour 2028 – mais l’enthousiasme est déjà palpable.

Sophie Turner ne se contente ainsi pas d’un simple changement de look : en acceptant le rôle de Lara Croft, elle opère un virage radical dans sa carrière. Une transformation physique et artistique qui montre une actrice prête à repousser ses limites, casser les codes… et incarner une héroïne d’une nouvelle ère. Reste à voir si le résultat à l’écran sera à la hauteur de cette promesse.