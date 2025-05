Ces stars qui ont disparu et dont on n’a aucune nouvelle encore aujourd’hui

Ils étaient célèbres, parfois adulés, et un jour, ils se sont volatilisés. Sans trace, sans explication définitive. Voici 13 disparitions mystérieuses, classées de la plus récente à la plus ancienne.

Richey Edwards (1995) : le poète du rock évaporé

Figure culte du groupe Manic Street Preachers, Richey Edwards disparaît le 1er février 1995, à 27 ans. Son véhicule est retrouvé près du Severn Bridge, au Pays de Galles, mais aucune trace de lui. Malgré sa lutte contre la dépression et l’automutilation, sa famille ne l’a fait déclarer mort qu’en 2008 – sans jamais vraiment cesser de croire qu’il pourrait être en vie.

Oscar Zeta Acosta (1974) : l’ombre de Gonzo

Avocat engagé, militant chicano et muse de Hunter S. Thompson (qui s’en inspira pour le personnage de Dr Gonzo), Oscar Zeta Acosta disparaît au Mexique en 1974. Il avait téléphoné à son fils en parlant d’un mystérieux « bateau rempli de neige blanche ». Drogue ? Métaphore ? Personne ne sait. Aucune trace de lui depuis.

Connie Converse (1974) : la pionnière oubliée

Bien avant Joan Baez ou Joni Mitchell, Connie Converse chantait sa mélancolie dans les années 1950. En août 1974, elle quitte sa maison après avoir laissé une lettre énigmatique : elle veut « commencer une nouvelle vie ». Elle n’est jamais revue. Sa redécouverte posthume en fait une icône underground du folk moderne.

Jim Sullivan (1975) : l’homme qui chantait sa disparition

Auteur d’un album culte intitulé « U.F.O. », Jim Sullivan disparaît en 1975, après avoir quitté un motel au Nouveau-Mexique. Sa voiture, ses papiers et sa guitare sont retrouvés abandonnés au bord d’un ranch. Aucune piste sérieuse ne refait surface. Son œuvre, truffée de références à l’exil et aux ovnis, ajoute à l’aura étrange de son absence.

Harold Holt (1967) : le Premier ministre disparu en mer

Le 17 décembre 1967, Harold Holt, alors Premier ministre australien, part nager à Cheviot Beach. Il est happé par les vagues… et ne réapparaît jamais. Malgré des recherches colossales, ni corps ni traces. Certains y ont vu une fuite sciemment orchestrée, d’autres un accident banal. Mais comment un chef de gouvernement peut-il disparaître sans explication ?

Michael Rockefeller (1961) : l’héritier englouti par la jungle

Fils du gouverneur de New York, Michael Rockefeller disparaît en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il avait tenté de nager jusqu’à la côte, après le naufrage de son embarcation. Des théories suggèrent qu’il aurait été tué par une tribu locale. D’autres pensent qu’il a survécu… pour mener une vie cachée au sein des communautés indigènes.

Glenn Miller (1944) : le maestro volatilisé

L’icône du swing Glenn Miller s’envole vers Paris le 15 décembre 1944. Son avion disparaît au-dessus de la Manche. Aucune balise de détresse, aucun débris retrouvé. Si la météo est en cause probable, l’absence de preuve concrète alimente les rumeurs les plus folles – même celle d’un décès dans un bordel parisien, démentie depuis.

Amelia Earhart (1937) : la légende de l’aviation

Amelia Earhart, première femme à tenter un tour du monde en avion, disparaît avec son navigateur le 2 juillet 1937 au-dessus du Pacifique. Ni les recherches massives ni les théories modernes (aterrissage sur une île, capture japonaise…) n’ont permis de résoudre le mystère. Chaque expédition relance l’espoir… et la fascination.

Barbara Newhall Follett (1939) : l’étoile filante de la littérature

Enfant prodige de la littérature, Barbara Follett publie son premier roman à 12 ans. À 25 ans, après une dispute avec son mari, elle quitte leur appartement avec quelques dollars… et disparaît. Son époux tarde à prévenir la police. Certains pensent à un meurtre, d’autres à un suicide. Aucun élément n’a jamais confirmé l’une ou l’autre hypothèse.

Percy Fawcett (1925) : Indiana Jones en vrai ?

Explorateur britannique et modèle supposé d’Indiana Jones, Percy Fawcett part en 1925 chercher une cité perdue en Amazonie avec son fils et un ami. Ils ne reviendront jamais. Malgré les nombreuses expéditions, aucune preuve tangible de leur sort n’a jamais été retrouvée. Ont-ils été tués par une tribu ? Sont-ils morts de faim ? Ou… ont-ils trouvé la cité de Z ?

Dorothy Arnold (1910) : l’héritière évaporée à Manhattan

Un après-midi de décembre 1910, Dorothy Arnold quitte sa maison pour faire du shopping à Manhattan. On la voit acheter un livre, discuter avec une amie… puis plus rien. Sa famille, soucieuse d’éviter un scandale, tarde à alerter les autorités. Aucune piste sérieuse n’émerge, malgré l’embauche d’agents Pinkerton. Sa disparition reste l’un des plus grands mystères mondains de l’époque.

Ambrose Bierce (1913) : le satiriste en guerre

Auteur du célèbre « The Devil’s Dictionary », Ambrose Bierce part couvrir la révolution mexicaine en 1913. Après quelques lettres envoyées du front, silence radio. Certains pensent qu’il a été tué en suivant Pancho Villa, d’autres qu’il a mis fin à ses jours discrètement. Son dernier mot ? « To be a gringo in Mexico – ah, that is euthanasia » (« Être un gringo au Mexique, c’est de l’euthanasie »).

13 personnalités, 13 mystères. Chaque disparition évoque autant de destins brisés que d’interrogations sans réponse. Ce qui les lie, c’est l’absence – d’explication, de preuve, de conclusion. Et c’est sans doute cela qui fascine le plus : ces vies célèbres soudainement interrompues, et l’étrange vertige de ne jamais savoir.