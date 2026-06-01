« Tu es lumineuse » : en bord de mer, Natalie Portman partage un aperçu de ses vacances

L’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman a offert à ses abonnés un aperçu de ses vacances. À travers une série de photos partagées sur son compte Instagram, elle donne à voir des instants simples et ensoleillés, entre mer, animaux et art contemporain. En commentaire, nombre d’internautes ont salué son naturel, résumé par un message revenu à plusieurs reprises : « Tu es lumineuse ».

Un selfie estival en bord de mer

La photo d’ouverture donne le ton. Face à une mer d’un bleu profond, Natalie Portman pose en selfie, coiffée d’un grand chapeau de paille orné d’un large ruban noir noué en nœud. De grandes lunettes de soleil rondes et un teint (presque) sans maquillage, complètent ce look estival et décontracté. Une image paisible, baignée de soleil, qui a immédiatement charmé ses abonnés.

Entre ses chiens et l’art contemporain

Au fil du carrousel, Natalie Portman mêle moments personnels et clins d’œil culturels. On y découvre notamment deux grands chiens blancs, photographiés de près, museau contre museau, pour une touche tendre et spontanée. Plus loin, Natalie Portman partage le cliché d’une toile du peintre Adrian Ghenie, vue à la galerie Thaddaeus Ropac, dans le quartier du Marais à Paris. L’artiste roumain y présentait jusqu’au 30 mai son exposition « Roman Campagna », un ensemble de peintures et de dessins récents nourris de l’histoire de l’art. Un détail qui rappelle l’intérêt connu de Natalie Portman pour la culture.

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Une parenthèse simple et lumineuse

Loin des tapis rouges, cette publication illustre une autre facette de Natalie Portman : celle d’un quotidien apaisé, fait de balades en bord de mer, de complicité avec ses animaux et de visites de galeries. Le tout dans une esthétique épurée, où les tons naturels – paille, blanc, bleu marine – dominent. Une simplicité revendiquée, qui tranche avec l’image plus formelle souvent associée aux événements officiels.

Avec cet album de vacances, Natalie Portman cultive ainsi une présence à la fois discrète et solaire sur les réseaux sociaux. Entre mer, animaux et art contemporain, elle partage une parenthèse estivale sincère, qui a visiblement touché son public.