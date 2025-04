« J’ai survécu » : cette influenceuse brise le tabou de sa réduction mammaire

Victoria Mehault, ancienne candidate de télé-réalité reconvertie en influenceuse, n’a jamais eu peur de se montrer sans filtre face à sa communauté. Suivie par des centaines de milliers de personnes, elle partage régulièrement son quotidien de jeune maman et ses réflexions personnelles sur le corps, la santé mentale, et les transformations post-partum. Le 18 avril 2025, elle franchit une nouvelle étape : une réduction mammaire qu’elle avait longuement envisagée. Quelques heures après son opération, elle a donné des nouvelles à ses abonnés sur Instagram. Dans un mélange d’humour et de soulagement, elle écrit : « J’ai survécu ». Cette déclaration légère mais sincère marque le début d’une prise de parole plus profonde sur son rapport à son corps.

Un retour vers le naturel

Cette opération n’est pas anodine pour Victoria Mehault. Longtemps adepte de la chirurgie esthétique – comme de nombreuses figures de la télé-réalité – elle avait déjà fait refaire sa poitrine dans le passé. Avec le temps, son regard a évolué. Aujourd’hui, elle prône un retour au naturel, qu’elle revendique comme « un choix de confort, de santé et de confiance en soi ».

Depuis l’hôpital, elle a publié une story Instagram où elle montre le résultat de son opération : « Je suis trop contente. C’est mieux que mes espérances. C’est tellement mieux », confie-t-elle avec un grand sourire. Elle précise désormais porter une brassière en 95C : « Une taille normale. Une taille qui me correspond et avec laquelle je me sens bien », affirme-t-elle.

Une parole libératrice sur les réseaux sociaux

Au-delà de la chirurgie, Victoria Mehault semble mener une transformation plus globale. Après la naissance de son fils Lio, elle a confié avoir pris du poids, ce qui a ravivé certains complexes. Plutôt que de céder aux injonctions ou aux pressions extérieures, elle choisit de se réapproprier son image à sa manière.

En partageant aussi sans retenue les étapes de son parcours – du doute à la chirurgie – Victoria Mehault contribue à briser le silence autour de la réduction mammaire, encore largement taboue. Trop souvent réduite à une intervention purement esthétique, cette opération est aussi, pour beaucoup de femmes, une question de confort physique et de bien-être psychologique.

Connue depuis ses débuts dans « Les Marseillais aux Caraïbes » en 2020, puis dans « Les Cinquante » ou « Les Apprentis Aventuriers », Victoria Mehault s’est peu à peu imposée comme une figure de la transparence sur les réseaux. Son ton franc, son humour et sa sincérité continuent de séduire un large public, au-delà du monde de la téléréalité.