Jennifer Aniston et Pedro Pascal en couple ? Il répond enfin

Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux et les médias people s’enflamment : Jennifer Aniston et Pedro Pascal entretiendraient une relation amoureuse. La rumeur a pris de l’ampleur après que les deux stars ont été aperçues ensemble à Los Angeles. Jusqu’ici, ni l’un ni l’autre ne s’était exprimé officiellement. Mais lors d’un récent événement public, Pedro Pascal a brisé le silence.

Un dîner discret, mais très commenté

Tout a commencé lorsqu’ils ont été photographiés dînant ensemble au Tower Bar, un restaurant chic de l’hôtel Sunset Tower à West Hollywood. Un lieu prisé des célébrités, mais rarement choisi au hasard. Les images, capturées par des paparazzis, montraient les deux acteurs dans des tenues décontractées, attablés pendant près de trois heures. Aucun geste équivoque n’a été relevé, mais cela a suffi à déclencher l’enthousiasme des fans.

Jennifer Aniston, très discrète sur sa vie sentimentale depuis sa séparation d’avec Justin Theroux en 2017, n’a pas été vue en couple depuis. L’actrice de « Friends » avait confié dans une interview accordée au Wall Street Journal que les relations étaient pour elle un terrain complexe : « Les relations sont difficiles pour moi. C’est presque plus facile d’être en solo. Je ne maîtrise pas l’art du compromis », expliquait-elle. Ces propos avaient renforcé l’idée qu’elle privilégiait désormais sa carrière à sa vie privée.

Pedro Pascal : « Je m’en délecte »

Invité à l’avant-première de la saison 2 de « The Last of Us », série à succès de HBO, l’acteur Pedro Pascal a été interrogé par un journaliste d’Entertainment Tonight au sujet de cette fameuse rumeur. Plutôt que d’éluder la question, il a préféré répondre avec franchise, sans pour autant confirmer quoi que ce soit de concret.

« Jennifer et moi sommes de très bons amis », a-t-il d’abord précisé. « J’ai dîné avec elle samedi, et c’était un dîner martini très sympa ». Une réponse simple, factuelle, qui aurait pu suffire à calmer les spéculations. L’acteur a ensuite laissé échapper une déclaration pour le moins intrigante : « C’est sa lumière… Je m’en délecte ».

Ces mots, bien que chaleureux, ont aussitôt relancé les discussions autour de la nature de leur relation. Le ton affectueux employé par Pedro Pascal laisse planer le doute, sans toutefois confirmer une quelconque romance. Pour beaucoup, c’est une forme de déclaration implicite ; pour d’autres, simplement l’expression d’une admiration sincère entre deux artistes.

Une future collaboration à l’écran ?

Autre élément qui alimente les hypothèses : les deux stars pourraient prochainement se retrouver sur un projet commun. Des rumeurs circulent quant à une éventuelle apparition de Pedro Pascal dans « The Morning Show », la série dramatique à succès de Jennifer Aniston sur Apple TV+. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet, mais la possibilité d’un tournage en commun pourrait renforcer les liens déjà existants.

En attendant, la réponse de Pedro Pascal laisse une porte entrouverte. Le mystère demeure. Ce qui est certain, c’est que le public, lui, s’en délecte aussi.