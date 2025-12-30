« Chaque femme est libre de… » : la vision inspirante du féminisme selon Miss France 2026

Depuis son couronnement, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, ne cesse d’attirer l’admiration du public. À seulement 23 ans, cette jeune Tahitienne impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par la profondeur de ses propos. À travers un message récemment partagé sur les réseaux sociaux, la nouvelle ambassadrice de l’élégance française a livré une vision du « féminisme moderne », résolument tournée vers la liberté et la bienveillance.

Un parcours ancré dans la résilience

Malgré son sourire rayonnant et sa prestance sur scène, Hinaupoko Devèze n’a pas toujours eu confiance en elle. Elle confie en effet avoir longtemps souffert du regard des autres et du doute de ne pas « être à la hauteur ». Son élection à Miss France et le soutien du public lui ont permis de transformer cette fragilité en force : « Mes différences sont devenues mes forces », a-t-elle déclaré à la télévision avec émotion. Un message puissant, surtout venant d’une Miss France déterminée à se servir de sa notoriété pour inspirer les femmes à s’aimer telles qu’elles sont.

Une conception du féminisme ancrée dans la liberté individuelle

Dans une vidéo publiée sur le compte officiel de Miss France, Hinaupoko Devèze partage sa définition personnelle du féminisme : « Être Miss, c’est un moyen de porter des messages forts. Je pense que chaque femme est libre de faire ce qu’elle veut. Justement, le féminisme pour moi, c’est ça ». Loin des discours théoriques, sa vision met l’accent sur l’autonomie de chacune et la possibilité pour toutes les femmes de choisir leur destinée, sans se conformer à des injonctions – qu’elles viennent de la société, des traditions ou encore des réseaux sociaux.

La jeune femme y ajoute une dimension essentielle : la santé mentale, souvent négligée dans les discussions sur le bien-être des femmes. En rappelant l’importance d’en prendre soin autant que de notre santé physique, Hinaupoko Devèze prouve qu’elle incarne un féminisme bienveillant et complet, à la fois individuel et collectif.

Une Miss proche des Français

Depuis son sacre, Hinaupoko s’attache à transmettre un message d’unité et de respect. Ses mots sincères confirment qu’elle compte bien vivre ce règne comme une aventure humaine avant tout, placée sous le signe du partage, de la diversité et de la fierté française.

Avec ses mots justes et son authenticité, Hinaupoko Devèze s’impose ainsi déjà comme une Miss France engagée et inspirante. Son message, empreint de douceur et de conviction, rappelle à quel point le féminisme peut se conjuguer avec grâce : une invitation à être soi-même, à s’accepter et à célébrer la liberté de chaque femme.