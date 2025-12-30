« Chaque femme est libre de… » : la vision inspirante du féminisme selon Miss France 2026

Anaëlle G.
@hinaupokodevezeoff/Instagram

Depuis son couronnement, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, ne cesse d’attirer l’admiration du public. À seulement 23 ans, cette jeune Tahitienne impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par la profondeur de ses propos. À travers un message récemment partagé sur les réseaux sociaux, la nouvelle ambassadrice de l’élégance française a livré une vision du « féminisme moderne », résolument tournée vers la liberté et la bienveillance.

Un parcours ancré dans la résilience

Malgré son sourire rayonnant et sa prestance sur scène, Hinaupoko Devèze n’a pas toujours eu confiance en elle. Elle confie en effet avoir longtemps souffert du regard des autres et du doute de ne pas « être à la hauteur ». Son élection à Miss France et le soutien du public lui ont permis de transformer cette fragilité en force : « Mes différences sont devenues mes forces », a-t-elle déclaré à la télévision avec émotion. Un message puissant, surtout venant d’une Miss France déterminée à se servir de sa notoriété pour inspirer les femmes à s’aimer telles qu’elles sont.

Une conception du féminisme ancrée dans la liberté individuelle

Dans une vidéo publiée sur le compte officiel de Miss France, Hinaupoko Devèze partage sa définition personnelle du féminisme : « Être Miss, c’est un moyen de porter des messages forts. Je pense que chaque femme est libre de faire ce qu’elle veut. Justement, le féminisme pour moi, c’est ça ». Loin des discours théoriques, sa vision met l’accent sur l’autonomie de chacune et la possibilité pour toutes les femmes de choisir leur destinée, sans se conformer à des injonctions – qu’elles viennent de la société, des traditions ou encore des réseaux sociaux.

La jeune femme y ajoute une dimension essentielle : la santé mentale, souvent négligée dans les discussions sur le bien-être des femmes. En rappelant l’importance d’en prendre soin autant que de notre santé physique, Hinaupoko Devèze prouve qu’elle incarne un féminisme bienveillant et complet, à la fois individuel et collectif.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

Une Miss proche des Français

Depuis son sacre, Hinaupoko s’attache à transmettre un message d’unité et de respect. Ses mots sincères confirment qu’elle compte bien vivre ce règne comme une aventure humaine avant tout, placée sous le signe du partage, de la diversité et de la fierté française.

Avec ses mots justes et son authenticité, Hinaupoko Devèze s’impose ainsi déjà comme une Miss France engagée et inspirante. Son message, empreint de douceur et de conviction, rappelle à quel point le féminisme peut se conjuguer avec grâce : une invitation à être soi-même, à s’accepter et à célébrer la liberté de chaque femme.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
« Elle vieillit sublimement » : Sofia Vergara rayonne dans un look minimaliste et chic
Article suivant
« J’ai déjà embrassé des filles” : la révélation de Kate Winslet qui fait parler

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« J’ai déjà embrassé des filles” : la révélation de Kate Winslet qui fait parler

L'actrice et productrice britannique Kate Winslet fait dernièrement parler d’elle avec une révélation sur ses débuts amoureux, qui...

« Elle vieillit sublimement » : Sofia Vergara rayonne dans un look minimaliste et chic

Dans un esprit de Fêtes, Sofia Vergara a une fois de plus captivé ses fans avec une élégance...

« Absolument magnifique » : la tenue bleue de Victoria Beckham est très commentée sur les réseaux sociaux

Victoria Beckham a récemment enflammé les débats lors du mariage d'Holly Ramsay, fille du célèbre chef Gordon Ramsay,...

« Quel corps ! » : Jennifer Lopez fait sensation dans une robe sculpturale rouge

Jennifer Lopez illumine les Fêtes dans une robe rouge moulante qui sculpte son corps. Pour Noël, l'actrice, chanteuse,...

En pyjama, Demi Moore et ses filles font sensation pour Noël

À chaque apparition, Demi Moore rayonne d’élégance et de naturel. Pour Noël, l’actrice hollywoodienne a préféré troquer ses...

À 61 ans, Monica Bellucci adopte une nouvelle couleur de cheveux qui change tout

Icône du cinéma, Monica Bellucci prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art de la transformation subtile. L’actrice,...