Championne olympique de judo, elle crée ses propres maillots de bain

À 25 ans, Romane Dicko ne se contente pas de briller sur les tatamis. Championne olympique de judo dans la catégorie des +78 kg, elle est aussi une femme passionnée de mode, créative et engagée. Loin des projecteurs des compétitions, elle s’adonne à une activité manuelle : la couture, et plus particulièrement la création de ses propres maillots de bain.

Une sportive au sommet

Romane Dicko s’est imposée comme l’une des figures majeures du judo français. Championne d’Europe, médaillée olympique à Tokyo en 2021, elle impressionne par sa puissance, sa technique, mais aussi par son sourire communicatif et sa personnalité attachante. Derrière l’athlète de haut niveau se cache aussi une passionnée de mode, qui cultive son goût pour la création textile avec autant d’enthousiasme que sa carrière sportive.

Une passion couture

Sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok, Romane partage une facette plus intime de sa vie : celle d’une jeune femme qui aime coudre. Et pas n’importe quoi : des maillots de bain. Dans plusieurs vidéos, elle montre les étapes de confection, du choix du tissu aux finitions. Elle y présente fièrement ses créations (robes, maillots, ensemble, etc.), faites maison, qui révèlent un vrai sens du style et du détail.

Cette passion n’est pas un simple passe-temps. Pour Romane Dicko, il s’agit d’un moyen d’expression personnelle, d’un espace de liberté dans lequel elle peut affirmer a créativité en dehors de l’univers du sport de haut niveau.

Une mode qui lui ressemble

Grande, musclée, charismatique, Romane Dicko bouscule les standards habituels de la mode. En créant ses propres maillots de bain (et autres vêtements), elle conçoit des pièces pensées pour des corps athlétiques, souvent sous-représentés dans l’industrie. Ses créations sont à son image : assumées, audacieuses et inclusives.

Elle a également été égérie pour la marque Sans Complexe Lingerie, aux côtés d’autres sportives françaises. Ensemble, elles ont co-créé une collection mêlant sport, confort et style, destinée aux femmes aux courbes dites généreuses. Là encore, Romane s’inscrit dans une démarche de représentation et de bienveillance envers tous les corps.

Un engagement pour l’acceptation de soi

Romane Dicko n’a jamais hésité à prendre la parole sur l’image du corps, notamment celui des femmes sportives. Dans une société où les standards de beauté restent étroits, elle milite pour l’acceptation de soi et la diversité. Être athlétique, musclée et féminine, c’est non seulement possible, mais aussi inspirant.

À travers ses maillots de bain, Romane célèbre la liberté, l’assurance et la confiance. Et prouve qu’on peut être championne olympique et styliste en herbe, sans jamais renier qui l’on est.