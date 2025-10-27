Demi Moore revient sur cette injonction capillaire que beaucoup de femmes subissent en silence

À l’heure où certaines injonctions beauté persistent, Demi Moore refuse catégoriquement de s’y soumettre. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a dernièrement pris la parole pour dénoncer l’idée selon laquelle les femmes devraient raccourcir leurs cheveux après un certain âge. Un discours sans filtre qui résonne comme un plaidoyer pour le droit à disposer de son image, à tout âge.

Quand les cheveux deviennent un symbole de contrôle

Dans une récente interview accordée à Glamour US, Demi Moore s’est confiée sur la pression sociale exercée sur les femmes à mesure qu’elles vieillissent. Elle souligne un constat encore trop répandu : l’idée qu’une chevelure longue serait « inappropriée » après 50 ans. « On entend souvent dire qu’en vieillissant, les femmes ne devraient pas avoir les cheveux longs », explique-t-elle.

Selon Demi Moore, cette norme implicite incite de nombreuses femmes à se conformer à une esthétique attendue, souvent associée à la respectabilité et à la discrétion. Elle note d’ailleurs un phénomène fréquent à la ménopause : « beaucoup se coupent les cheveux presque comme un acte de désexualisation », observe-t-elle. Un geste qui, pour l’actrice, ne traduit pas la liberté, mais bien l’intériorisation d’une injonction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demi Moore (@demimoore)

Un refus revendiqué des diktats de l’âge

Depuis qu’elle a laissé repousser sa chevelure après le rôle iconique du film « À armes égales » en 1997, où elle s’était rasée le crâne, Demi Moore n’a plus cédé à ces normes. Ses longs cheveux bruns sont devenus sa signature, une extension de sa personnalité affirmée et de son élégance intemporelle.

Déjà en 2022, elle confiait à People : « Si mes cheveux poussent et qu’ils sont en bonne santé, pourquoi devrais-je les couper ? Ces règles sans fondement ne me concernent pas. ». Un message simple, mais profondément libérateur, qui remet en cause la manière dont la société définit la féminité selon des standards genrés et limitants. « Je ne me sens pas à l’aise avec des règles qui n’ont ni sens, ni justification », précise-t-elle aujourd’hui. Et avec humour, elle ajoute : « Je suis aussi un peu paresseuse, je n’aime pas passer des heures à la coiffure ».

Redéfinir la beauté après 60 ans

En conservant ses cheveux longs, Demi Moore ne cherche pas à mener un combat militant, mais à suivre ce qui lui semble juste. « Les cheveux longs ne sont pas une rébellion, c’est simplement ce qui me ressemble », affirme-t-elle. Une déclaration qui inspire des milliers de femmes à s’autoriser, elles aussi, à vivre leur beauté selon leurs propres règles.

Pour elle, la féminité ne se résume ni à la couleur d’une pommette ni à une longueur de cheveux. Elle repose sur un sentiment intérieur d’harmonie et d’équilibre. Derrière son discours, c’est toute une réflexion sur la représentation des femmes à l’écran et dans la société qui s’exprime. L’actrice pointe du doigt l’invisibilisation des femmes mûres, souvent réduites à des archétypes neutres et désexualisés. Sa réponse à cette tendance ? Incarner une femme résolument libre.

Demi Moore fait ainsi partie de ces femmes qui, par leur attitude, redessinent les contours du vieillissement au féminin. Loin de se plier aux injonctions liées à l’âge, elle préfère cultiver une image ancrée dans la confiance et l’authenticité. Ses apparitions sur les tapis rouges, où sa longue chevelure fluide brille sous les projecteurs, traduisent une beauté affranchie, décomplexée et intemporelle.