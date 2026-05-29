Hailey Bieber adopte une hauteur de talon élégante et confortable pour l’été

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber mise vraisemblablement sur une hauteur de talon minimale, qui s’impose comme la tendance de cet été 2026.

Hailey Bieber, adepte des tongs à talons

Dans le dressing d’Hailey Bieber, les tongs à talons occupent vraisemblablement une place de choix. La fondatrice de la marque Rhode semble être une adepte de cette chaussure hybride, qu’elle porte en toutes saisons – aussi bien en hiver qu’en été – et qu’elle associe indifféremment à ses tenues décontractées et à ses looks de soirée. Déclinées en plusieurs coloris et hauteurs, ses paires favorites semblent toutefois partager un point commun de plus en plus marqué : des talons toujours plus bas. Une préférence qui en dit long sur l’évolution de ses goûts en matière de chaussures.

Un look minimaliste repéré à Séoul

C’est lors d’un récent séjour à Séoul qu’Hailey Bieber a confirmé cette tendance. Dans un carrousel publié sur son compte Instagram, elle apparaît dans un ensemble composé d’un top en mesh de dentelle, d’un pantalon de costume raccourci, et surtout, d’une paire de tongs à micro-talons. La hauteur de ces dernières est si minime qu’elle donne presque l’illusion d’une sandale plate. Un choix qui illustre à merveille sa façon d’allier l’élégance et le confort, sans les contraintes des talons vertigineux.

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Après les kitten heels, une version encore plus mini

Les talons peuvent vite devenir difficiles à porter au quotidien, particulièrement à l’arrivée des beaux jours, après plusieurs heures de marche. Pour répondre à cette quête de confort, la mode a progressivement revu ses hauteurs à la baisse. Et c’est dans ce contexte qu’émerge une nouvelle tendance : le micro-talon.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité d’une autre, déjà bien installée : celle des kitten heels. Ces petits talons de moins de six centimètres se sont imposés comme des incontournables ces dernières saisons. Le micro-talon en propose une version encore plus « discrète » : avec ses quelques centimètres à peine – trois au maximum -, il offre juste ce qu’il faut de hauteur, tout en restant aussi agréable à porter qu’une chaussure plate.

Micro-talons : les adopter… ou pas, selon vos envies cet été

Si vous aimez porter des talons et que vous vous sentez à l’aise avec, le micro-talon peut être une option élégante et facile à intégrer à vos looks d’été. Comme Hailey Bieber, on peut le porter avec un pantalon de costume raccourci pour apporter une touche sophistiquée à une silhouette structurée. Il fonctionne aussi très bien avec une robe fluide ou encore une jupe longue, qu’il accompagne avec légèreté, sans alourdir l’allure. Au quotidien, il se glisse facilement sous un jean ou un ensemble tailoring estival.

Toutefois, il n’y a aucune obligation à porter des talons – même mini – pour « être stylée cet été ». Si vous préférez les sandales plates, les ballerines ou simplement des chaussures dans lesquelles vous vous sentez vraiment bien, c’est tout aussi valable. L’idée reste avant tout de choisir ce dans quoi vous êtes confortable et vous-même.

Hailey Bieber confirme ainsi une tendance qui pourrait bien marquer l’été : fini les talons vertigineux et les pieds endoloris : place à une hauteur minimale. Une preuve supplémentaire que le chic ne rime pas avec contrainte – et que la fondatrice de Rhode a, une fois de plus, un temps d’avance sur les tendances.