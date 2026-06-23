« Elle n’a pas l’air d’avoir 45 ans » : Paris Hilton séduit dans une robe rose poudré

Julia P.
@parishilton / Instagram

La femme d’affaires américaine Paris Hilton a partagé une série de clichés dans une tenue rose poudré entièrement scintillante. Une apparition qui a séduit ses abonnés, nombreux à saluer son allure intemporelle.

Un look rose poudré tout en éclat

Pour cette série de photos prise sur un rooftop dominant Los Angeles, Paris Hilton portait un ensemble rose poudré en maille perlée et scintillante. La tenue, fendue sur la jambe, était rehaussée de fleurs en sequins appliquées en relief, d’un ras-de-cou assorti et de longs gants pailletés. Côté accessoires, elle a misé sur ses incontournables lunettes papillon serties de strass roses et un sac orné de cristaux, dans le même camaïeu. Un look total rose, fidèle à son univers.

 

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Une esthétique fidèle à elle-même

Si cette apparition a autant plu, c’est qu’elle incarne parfaitement le style qui a fait la renommée de Paris Hilton. Depuis le début des années 2000, elle cultive une esthétique « princesse », mêlant rose bonbon, paillettes et raffinement assumé. Une signature visuelle qu’elle n’a jamais reniée, et qui inspire aujourd’hui toute une génération nostalgique de l’esthétique « Y2K ».

Des fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une pluie de compliments. Outre les remarques admiratives sur son apparence, de nombreux internautes ont salué sa constance. « J’adore qu’elle n’ait jamais changé », pouvait-on lire, en référence à un style resté fidèle à lui-même au fil des années.

D’autres commentaires, en revanche, s’attardaient sur son âge, avec des remarques du type : « Elle n’a pas l’air d’avoir 45 ans ». Si ces messages se veulent bienveillants, ils reposent sur une idée problématique. Sous couvert de compliment, ils renvoient les femmes à leur âge et entretiennent l’idée qu’être perçue comme « jeune » reste la plus haute forme de valorisation. Une fidélité à son identité qui, pour beaucoup, fait pourtant « tout son charme », bien davantage que sa capacité supposée à paraître « plus jeune que son âge ».

Au-delà de l’image, Paris Hilton s’est ainsi imposée comme une véritable cheffe d’entreprise. Pionnière des influenceuses, elle a bâti un empire, des parfums aux médias, tout en conservant l’image scintillante qui l’a rendue célèbre. Une réussite qui prouve qu’elle est bien plus qu’une simple « icône pop ».

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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