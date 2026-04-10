Dans un haut en dentelle, l’actrice Lilli Reinhart signe un look remarqué

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

L’actrice américaine Lili Reinhart a fait sensation lors des Fashion Trust Awards 2026. Connue pour son rôle dans la série « Riverdale », elle a attiré l’attention des photographes et des internautes grâce à un ensemble élégant et moderne. Rapidement relayé sur Instagram, son look a suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part des fans et des observateurs de la mode, confirmant l’influence grandissante de l’actrice dans l’univers fashion.

Un haut en dentelle noire au style délicat

Pour l’événement, Lili Reinhart portait un ensemble deux-pièces en dentelle noire. La tenue se composait d’un crop top en dentelle à col montant, superposé à un top. Ce jeu de matières et de superpositions donnait un équilibre entre sensualité et élégance. Les manches ornées de volants apportaient du mouvement à la silhouette, tandis que la jupe assortie, également travaillée en dentelle, renforçait l’aspect romantique de l’ensemble.

Un styling minimaliste pour mettre la tenue en valeur

Afin de laisser la tenue occuper le devant de la scène, Lili Reinhart a opté pour des accessoires discrets. Elle portait de petites boucles d’oreilles en diamant, ajoutant une touche lumineuse sans détourner l’attention de l’ensemble. Côté beauté, l’actrice a choisi un maquillage naturel aux tons doux, mettant en valeur son teint lumineux. Ses cheveux blonds, portés longs et lâchés, complétaient l’esthétique à la fois moderne et éthérée du look. Ce choix stylistique reflète une tendance observée sur les tapis rouges récents : privilégier une mise en beauté subtile afin de souligner l’impact visuel de la tenue.

Une silhouette qui confirme son statut d’icône mode

Avec ce look, Lili Reinhart confirme sa capacité à naviguer entre élégance classique et audace contemporaine. L’association de la dentelle et de la coupe structurée illustre l’influence persistante dans la mode prêt-à-porter. La popularité de la tenue sur les réseaux sociaux témoigne également de l’intérêt du public pour des silhouettes sophistiquées mais accessibles, capables d’inspirer les tendances à venir.

En misant sur un haut en dentelle délicat et une silhouette travaillée, Lili Reinhart signe ainsi une apparition remarquée aux Fashion Trust Awards 2026. Son look démontre une nouvelle fois l’importance du détail et de la mise en scène dans la construction d’une image mode forte, confirmant son statut parmi les personnalités à suivre sur les tapis rouges.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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