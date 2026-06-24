Zendaya fait une apparition remarquée dans une robe à franges, aux côtés de son amoureux

L’actrice et productrice américaine Zendaya n’a pas manqué de faire sensation lors de sa dernière apparition publique. Aux côtés de son amoureux, l’acteur Tom Holland, elle s’est présentée à un photocall du film « Spider-Man: Brand New Day », à Madrid. Une apparition remarquée, d’autant que le couple, très discret, se montrait pour la première fois ensemble sur un tapis rouge de la saga depuis cinq ans.

Une robe noire à franges

Pour l’occasion, Zendaya a misé sur l’élégance intemporelle de la petite robe noire – revisitée. Son modèle, fendu sur la jambe, se distinguait par un ourlet à franges évoquant subtilement une toile d’araignée, clin d’œil malicieux à l’univers du film. Elle a complété sa tenue par une coiffure à l’effet mouillé, plaquée et lustrée, ainsi que par des boucles d’oreilles scintillantes. Un look à la fois sobre et sophistiqué, fidèle à son statut d’icône mode.

Un duo parfaitement assorti

À ses côtés, Tom Holland affichait lui aussi une tenue soignée et raccord avec le thème. L’acteur portait un costume noir – veste, pantalon et cravate -, rehaussé d’une chemise rouge vif, laissant deviner une tonalité plus sombre pour son personnage. Main dans la main, le couple a offert une image complice, parfaitement coordonnée, qui a immédiatement séduit les fans.

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Un nouveau chapitre pour la saga

Cette apparition lance la promotion de « Spider-Man: Brand New Day », quatrième film de la saga réunissant les deux acteurs, qui se sont rencontrés sur ce tournage. Attendu par les fans du monde entier, le long-métrage marque un nouveau tournant pour la franchise – et confirme, au passage, la complicité d’un couple aussi suivi que protecteur de son intimité.

Avec sa robe noire à franges et son allure maîtrisée, Zendaya a ainsi une nouvelle fois prouvé son sens du style, tout en partageant un moment rare avec son compagnon. Entre clin d’œil au film et élégance épurée, elle signe une apparition qui restera, à coup sûr, parmi les plus commentées de la promotion.