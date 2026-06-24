En body corseté et veste métallisée, la chanteuse Kesha ose un look rock

Léa Michel
@kesha / Instagram

La chanteuse américaine Kesha n’a jamais eu peur d’oser sur scène. Elle a partagé sur Instagram un aperçu de l’un de ses looks de concert, dans le cadre de sa tournée « Freedom Tour ». Au programme : un body corseté et une veste métallisée, pour une allure résolument rock qui a séduit ses fans.

Un look rock et métallisé

Pour ce concert, donné au festival Bonnaroo (à Manchester, dans le Tennessee), Kesha a misé sur une tenue de scène remarquée. Elle portait un body de style corset, surmonté d’une veste rose métallisée façon perfecto, ornée de détails brillants. Des bas résille dans des tons beiges complétaient l’ensemble. Cheveux détachés et maquillage venaient parfaire cette panoplie résolument rock, taillée pour la scène.

 

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Une esthétique scénique affirmée

Ce look n’a rien d’une surprise pour qui connaît Kesha. Depuis ses débuts, l’artiste cultive un style flamboyant, mêlant paillettes, matières métallisées et « esprit rock ». Sur scène, elle affiche pleinement cette image forte, faisant de chaque tenue un élément à part entière de sa performance. Une cohérence qui a contribué à forger son identité artistique au fil des années.

Sur la route avec le « Freedom Tour »

Cette apparition s’inscrit dans le cadre de sa tournée actuelle, la huitième de sa carrière. Après avoir bouclé une première série de dates aux États-Unis, Kesha s’apprête à traverser l’Atlantique pour plusieurs concerts en Europe, prévus en juillet en Irlande et en Angleterre. Une tournée à travers laquelle elle confirme son énergie scénique et son goût pour les mises en scène spectaculaires. Sans surprise, son look a déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi ses abonnés.

Une artiste fidèle à elle-même

Révélée il y a plus de quinze ans, Kesha s’est imposée comme l’une des figures les plus singulières de la scène pop-rock. Entre tubes entraînants et image affranchie, elle n’a jamais cessé de revendiquer sa liberté – un thème que l’on retrouve jusque dans le nom de sa tournée.

Avec ce body corseté et sa veste métallisée, Kesha signe ainsi une apparition à son image : rock et pleinement affirmée. Fidèle à son univers, elle prouve une fois de plus que la scène est, pour elle, le terrain de jeu idéal pour exprimer son style. De quoi ravir des fans toujours au rendez-vous.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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