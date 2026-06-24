À 28 ans, Michelle Randolph signe une tenue de plage remarquée avec cette couleur tendance

L’actrice et mannequin américaine Michelle Randolph donne le ton de l’été. Elle a fait sensation sur Instagram en arborant une tenue de plage jaune beurre métallisée, mettant à l’honneur l’une des couleurs phares de la saison.

Une publication Instagram pour célébrer le mois de juin

C’est avec une publication enthousiaste que Michelle Randolph a célébré l’arrivée de l’été. L’actrice américaine, révélée par la série « Landman » aux côtés de Billy Bob Thornton, a posté un carrousel d’images sur son compte Instagram, qu’elle a accompagné d’une légende joyeuse : « For the love of June! » (« Pour l’amour de juin ! »). La publication ouvrait sur une silhouette élégante au coucher du soleil sur une plage, donnant immédiatement le ton estival de l’ensemble. Une mise en scène qui mêlait moments de vacances, danse avec des amis et instants de la vie quotidienne, dans une logique de carnet de bord visuel.

Un jaune beurre métallisé, signature de la saison

L’élément central de cette publication est sans conteste sa tenue de plage. Michelle Randolph y apparaît dans un deux-pièces de plage minuscule, dans une teinte jaune beurre particulièrement remarquable. Cette couleur, l’une des nuances phares de la saison estivale, s’impose depuis plusieurs mois comme l’une des grandes tendances mode du moment.

L’actrice y apporte une lecture personnelle en optant pour une finition métallisée, qui capte la lumière et donne à l’ensemble une dimension presque solaire. Une couleur dite « dopamine », qui fait directement écho à la quête de tons positifs et lumineux portée par les créateurs ces dernières saisons.

Une finition métallisée qui donne du caractère

L’effet métallisé du deux-pièces est l’autre détail qui distingue ce look. Plutôt qu’un jaune mat plus classique, Michelle Randolph a misé sur une matière irisée, qui apporte du relief et du mouvement à la pièce. Cette finition transforme une « simple » tenue de plage en véritable proposition mode, en jouant sur les reflets et les éclats. Une approche stylistique qui s’inscrit dans une tendance plus large : celle des matières « liquides » et brillantes, particulièrement prisées sur les plages de cet été.

Un cardigan blanc pour adoucir l’ensemble

Pour accompagner cette pièce statement, Michelle Randolph a misé sur un cardigan blanc en broderie anglaise, porté ouvert pour laisser apparaître le deux-pièces en dessous. Ce détail apporte une dimension à la fois romantique et bohème à l’ensemble, tout en équilibrant l’éclat solaire du jaune. La matière, légère et aérienne, s’inscrit parfaitement dans l’esthétique estivale de la publication.

Une scène composée sur un porche blanc

Le décor lui-même participe pleinement à la réussite de l’image. Michelle Randolph apparaît allongée sur une balancelle blanche, sur un porche également blanc, dans un décor d’inspiration américaine traditionnelle. Cette mise en scène, à la fois nostalgique et intemporelle, rappelle les codes des maisons de bord de mer du sud des États-Unis. Une paire de lunettes de soleil vient compléter l’ensemble, dans une approche minimaliste qui laisse toute la lumière à la tenue.

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Un été qui s’annonce sous le signe du jaune

Au-delà de cette publication individuelle, Michelle Randolph confirme une tendance forte du moment : le grand retour des couleurs lumineuses et solaires sur les plages cet été. Le jaune beurre, déjà adopté par de nombreuses célébrités ces dernières semaines, s’impose comme l’une des nuances incontournables de la saison. En misant sur cette teinte, Michelle Randolph s’inscrit pleinement dans l’air du temps, et confirme son rôle de prescriptrice tendance auprès de sa communauté grandissante.

Avec son deux-pièces jaune beurre métallisé, son cardigan blanc en broderie anglaise et ses ballerines rouges, Michelle Randolph signe ainsi l’une des publications estivales les plus marquantes de la saison. Elle y conjugue avec brio sens du style, allusion personnelle subtile et célébration joyeuse de l’été.