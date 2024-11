Zendaya, Nicole Kidman, Jonathan Bailey… Vanity Fair dévoile les icônes d’Hollywood

Le célèbre numéro annuel « Spécial Hollywood » de Vanity Fair réunit cette année 12 figures marquantes de l’industrie cinématographique et télévisuelle, chacune ayant tracé son chemin à travers les défis d’Hollywood. Ces artistes, qu’iels soient au sommet de leur carrière ou en pleine ascension, incarnent l’audace, la diversité et la créativité qui redéfinissent les contours de la célébrité dans une industrie en pleine mutation.

Nicole Kidman, la prise de risque comme moteur

Nicole Kidman, véritable icône depuis des décennies, est l’une des figures de ce numéro spécial. Jamais en retrait, elle continue de repousser les limites de sa carrière. Avec « Un Couple parfait » sur Netflix et son prochain thriller érotique « Babygirl », l’actrice, réalisatrice, chanteuse et productrice de cinéma australo-américaine prouve qu’à 57 ans, elle est prête à prendre des risques audacieux, que ce soit dans ses choix scénaristiques ou dans les défis qu’elle s’impose. « Si c’est perçu comme un risque, je le prends. La peur a tendance à s’installer si l’on tergiverse trop », confie-t-elle.

Des parcours variés et inspirants

L’actrice, productrice et artiste de performance américaine Danielle Deadwyler, saluée pour son rôle dans « Emmett Till », a su s’imposer en explorant des genres variés tout en s’appuyant sur des récits ancrés dans l’histoire. Son travail dans « La Leçon de piano » illustre sa capacité à naviguer entre les époques et les récits profonds.

Quant à l’actrice, réalisatrice et productrice américano-dominicaine Zoe Saldaña, elle a mis de côté ses rôles dans les blockbusters de science-fiction pour revenir à ses racines avec la comédie musicale « Emilia Pérez », jouée en espagnol, sa langue maternelle. Une performance qui lui a permis de retrouver une connexion authentique avec son art.

L’ actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine Zendaya, véritable icône de sa génération, continue d’impressionner par sa polyvalence et son charisme. Révélée par ses rôles dans « Euphoria » et « Spider-Man », elle a su s’imposer comme une actrice incontournable en naviguant avec aisance entre blockbusters et drames intimistes. Toujours en quête de nouveaux défis, Zendaya est également une figure de mode et une voix influente pour sa génération, faisant preuve d’une maturité et d’un engagement qui transcendent l’écran. Son talent et son instinct artistique font d’elle l’une des figures les plus fascinantes et prometteuses de ce « Spécial Hollywood ».

Les autodidactes et les réinventions

L’actrice américaine Sydney Sweeney s’illustre également par sa prise d’initiative en lançant sa propre société de production, créant ainsi des projets sur-mesure, comme « Tout sauf toi ». Lisa, star du girl group sud-coréen Blackpink, jongle entre sa carrière musicale solo et ses débuts d’actrice, tout en ayant fondé sa propre agence de talents.

L’acteur britannique d’origine indienne Dev Patel, connu pour « Lion » et « The Green Knight », s’est aventuré dans la réalisation avec « Monkey Man », un film d’action qu’il a également co-écrit. Il y voit une manière de se libérer des rôles traditionnels et de construire son propre univers cinématographique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanity Fair (@vanityfair)

La diversité des choix artistiques

L’acteur britannique Jonathan Bailey (« La Chronique des Bridgerton »), l’acteur britannico-rwandais Ncuti Gatwa (« Sex Education », « Doctor Who ») et l’acteur britannique Josh O’Connor (« The Crown ») incarnent cette nouvelle génération d’acteurs qui refusent d’être cantonnés à un seul type de rôle. Que ce soit à travers des séries politiques, des comédies musicales ou des blockbusters, chacun affirme son identité tout en explorant de nouveaux horizons.

Enfin, l’acteur et producteur délégué suédois Bill Skarsgård se métamorphose littéralement pour ses rôles, comme dans « Nosferatu », où il incarne un vampire en s’effaçant totalement derrière le personnage. Ce processus de transformation devient une marque de fabrique pour cet acteur captivant.

Un nouvel Hollywood en pleine mutation

Ce numéro spécial célèbre des stars qui redéfinissent les règles du jeu dans une industrie en pleine réinvention. Qu’ils soient à l’apogée de leur carrière ou en pleine émergence, ces artistes inspirent par leur capacité à prendre des risques, à se réinventer et à repousser les limites de leurs disciplines. Ce nouvel Hollywood, porté par des talents audacieux et polyvalents, montre qu’il est possible de créer une place pour des voix et des visions variées.

Avec ces 12 figures emblématiques, Vanity Fair met en lumière une nouvelle définition de la célébrité : audace, diversité et capacité à transcender les attentes. Un numéro qui célèbre la créativité, le courage et l’influence de celleux qui réinventent Hollywood chaque jour.