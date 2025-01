En accentuant ses cernes, cette actrice remet à la mode le style « Victorian Gothic »

Lily-Rose Depp, reine des tendances audacieuses, nous hypnotise une fois de plus. Dans le remake de Nosferatu signé Robert Eggers, l’actrice incarne Ellen, une jeune mariée fragile et tourmentée qui se retrouve au cœur des obsessions ténébreuses du célèbre vampire. Si son jeu d’actrice a conquis la critique, c’est son maquillage saisissant qui fait parler : des cernes sublimées, flirtant avec l’esthétique « Victorian Gothic ». Oui, vous avez bien lu : les cernes deviennent tendance, et Lily-Rose est en passe de faire de cet effet la signature beauté de 2025.

Quand les cernes deviennent un accessoire beauté

Sur TikTok, Instagram et les forums beauté, les fans s’enflamment : « Les cernes prononcées de Lily-Rose Depp, c’est un coup de génie », s’extasie une internaute. Dans le film, ce détail maquillage renforce le caractère éthéré et mélancolique de son personnage, tout en apportant une touche résolument moderne au romantisme gothique victorien. Et pourquoi pas, après tout ? Si les sourcils ultra-fins et le rouge à lèvres noir ont déjà fait leur grand retour, les cernes stylisées pourraient bien devenir la nouvelle obsession beauté.

Une esthétique dramatique et captivante

Le style gothique victorien, popularisé par des figures iconiques comme Morticia Addams ou les héroïnes tragiques de la littérature, prend ici une tournure contemporaine grâce à Lily-Rose. Avec ses yeux ombrés subtilement, son teint diaphane et ses lèvres à peine colorées, elle mêle fragilité et intensité dans un équilibre parfait. C’est sombre, c’est dramatique, c’est tout simplement irrésistible. Et avouons-le, il y a quelque chose d’affreusement chic à jouer sur des contrastes aussi audacieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Envie d’essayer cette esthétique ? Pas besoin de ressembler à un personnage tout droit sorti d’un film d’horreur. Pour un look « cernes stylisées » adapté au quotidien, misez sur des fards taupe ou prune légèrement estompés sous les yeux, accompagnés d’un maquillage minimaliste sur le reste du visage. Ajoutez une touche de highlighter pour rehausser le teint et éviter l’effet « grise mine ». Résultat : un look mystérieux, mais toujours frais.

Avec ce rôle dans Nosferatu, Lily-Rose Depp prouve une fois de plus qu’elle n’a pas peur de sortir des sentiers battus. En osant mettre en avant un détail aussi inattendu que les cernes, elle bouscule les standards de beauté et célèbre l’imperfection. Une vraie leçon de style et de confiance en soi, qui nous invite à jouer avec nos propres particularités. Alors, prêtes à embrasser cette nouvelle ère gothique chic ?