Zoë Kravitz capte tous les regards avec un look inattendu

Fabienne Ba.
@zoeisabellakravitz/Instagram

Lors de l’avant-première parisienne de son film avec Austin Butler, Zoë Kravitz a fait sensation avec une tenue surprenante, alliant simplicité et glamour. Son style audacieux a immédiatement captivé l’attention des invités et des médias.

Un choix de tenue tout en légèreté

Zoë Kravitz a opté pour une robe fluide en satin, délicatement bordée de dentelle, qui souligne sa silhouette élancée avec élégance. Cette pièce, minimaliste et chic, incarne un équilibre parfait entre intimité et sophistication, confirmant la tendance des vêtements légers en pleine lumière.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Page Six (@pagesix)

Une allure naturelle et glamour

Sans accessoires ostentatoires, la star a misé sur une mise en beauté discrète et une coiffure simple, révélant un style épuré et contemporain. Sa démarche révèle une confiance et une maîtrise du glamour à l’état pur, alliant sensualité subtile et modernité.

Avec ce look inattendu, Zoë Kravitz impose une nouvelle vision du glamour, simple mais percutante, qui marque les esprits bien au-delà de la salle de cinéma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« C’est choquant qu’elle ait 76 ans » : Vera Wang s’affiche en short
Article suivant
Elle a conquis le monde : 8 clichés inoubliables de Miss Monde 2025

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Trop fraîche » : en mini-jupe, Tyla fait grimper la température sur les réseaux

Tyla a une nouvelle fois prouvé qu’elle est bien plus qu’une chanteuse à succès : c’est une véritable...

Elle a conquis le monde : 8 clichés inoubliables de Miss Monde 2025

Le 31 mai 2025, la Thaïlande a célébré une victoire historique. Suchata "Opal" Chuangsri, représentante du royaume asiatique,...

« C’est choquant qu’elle ait 76 ans » : Vera Wang s’affiche en short

Le 28 août 2025, Vera Wang a partagé une photo d’elle sur Instagram, vêtue d’un sweat Harvard, d’un...

Paula Novotná, la star du wingfoil qui fait rêver Instagram

Championne du monde, sportive engagée et figure montante des réseaux sociaux, Paula Novotná incarne une nouvelle génération d’athlètes...

Cette star de téléréalité choque la toile avec une vidéo jugée « écœurante »

Une vidéo partagée récemment par la personnalité de la téléréalité britannique Vicky Pattison a provoqué un véritable malaise...

Laura Jackson révèle ce combat inavoué pendant sa grossesse : une lutte au quotidien

La présentatrice de télévision et co-fondatrice d'une marque d'articles ménagers, Laura Jackson a récemment pris la parole dans...