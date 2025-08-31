Zoë Kravitz capte tous les regards avec un look inattendu

Lors de l’avant-première parisienne de son film avec Austin Butler, Zoë Kravitz a fait sensation avec une tenue surprenante, alliant simplicité et glamour. Son style audacieux a immédiatement captivé l’attention des invités et des médias.

Un choix de tenue tout en légèreté

Zoë Kravitz a opté pour une robe fluide en satin, délicatement bordée de dentelle, qui souligne sa silhouette élancée avec élégance. Cette pièce, minimaliste et chic, incarne un équilibre parfait entre intimité et sophistication, confirmant la tendance des vêtements légers en pleine lumière.

View this post on Instagram A post shared by Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Page Six (@pagesix)

Une allure naturelle et glamour

Sans accessoires ostentatoires, la star a misé sur une mise en beauté discrète et une coiffure simple, révélant un style épuré et contemporain. Sa démarche révèle une confiance et une maîtrise du glamour à l’état pur, alliant sensualité subtile et modernité.

Avec ce look inattendu, Zoë Kravitz impose une nouvelle vision du glamour, simple mais percutante, qui marque les esprits bien au-delà de la salle de cinéma.