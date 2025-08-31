Elle a conquis le monde : 8 clichés inoubliables de Miss Monde 2025

Le 31 mai 2025, la Thaïlande a célébré une victoire historique. Suchata « Opal » Chuangsri, représentante du royaume asiatique, a été couronnée Miss Monde 2025 lors d’une cérémonie éclatante organisée à Hyderabad, en Inde. Ce couronnement marque une première pour son pays et offre au monde une nouvelle ambassadrice de la beauté, de la grâce et de l’engagement. Retour, en huit clichés, sur les moments les plus marquants d’un concours suivi par des millions de téléspectateurs à travers le globe.

1. Le moment du sacre

Capturée en pleine émotion, la photo du couronnement de Suchata Chuangsri symbolise la consécration. En robe scintillante, les yeux brillants, elle reçoit la couronne des mains de Krystyna Pyszková, Miss Monde 2024. Ce cliché marque l’histoire : Opal devient la première Thaïlandaise à remporter le titre mondial.

2. Un sourire sincère après la victoire

Quelques instants plus tard, Suchata affiche un sourire radieux, entourée des finalistes. Le bouquet à la main, elle remercie les membres du jury, le public et sa famille. Cette image a largement circulé sur les réseaux sociaux, illustrant la simplicité et la chaleur humaine de la nouvelle lauréate.

3. L’élégance en robe de gala

L’un des clichés les plus partagés de la soirée la montre dans une robe de soirée aux reflets argentés, conçue par un créateur thaïlandais. Cette tenue symbolise à la fois la fierté nationale et le raffinement. La photo a été saluée pour sa mise en valeur d’une esthétique asiatique moderne et affirmée.

4. Une célébration partagée avec les dauphines

Dans une atmosphère festive, la photo du podium final capture la solidarité entre les finalistes. À ses côtés, on retrouve :

Hasset Dereje Admassu (Éthiopie), première dauphine

Maja Klajda (Pologne), deuxième dauphine

Aurélie Joachim (Martinique), troisième dauphine

Ce cliché souligne la diversité des parcours et la dimension internationale du concours.

5. Une performance remarquée pendant le défi « talent »

Un autre moment fort du concours : sa prestation artistique lors de l’épreuve “Talent”. Opal a choisi d’interpréter une danse traditionnelle thaïlandaise, saluée pour son authenticité. Ce cliché la montre concentrée et gracieuse, mettant en lumière la richesse culturelle qu’elle représente.

7. Une interview engagée

Lors du segment « Beauty with a Purpose », Opal a évoqué son engagement pour l’éducation des filles en milieu rural en Thaïlande, un sujet qui lui tient à cœur. La photo de son passage sur scène durant cette séquence illustre une candidate éloquente, impliquée et profondément humaine.

8. Le portrait officiel de Miss Monde 2025

Enfin, le portrait officiel diffusé par l’organisation Miss World présente une jeune femme déterminée, souriante et ambitieuse. Née à Chiang Mai, étudiante en relations internationales à l’Université Thammasat de Bangkok, elle parle couramment thaï, anglais et chinois. Cette image symbolise le rôle d’ambassadrice qu’elle assumera au cours de son année de règne.

Une édition marquante à plus d’un titre

La 72e édition du concours Miss Monde a rassemblé 108 participantes venues du monde entier. Organisée pour la première fois à Hyderabad, en Inde, la cérémonie a été marquée par une mise en scène grandiose et une volonté de promouvoir des causes sociales à travers le programme « Beauty with a Purpose ».

Opal s’est notamment distinguée dès le début de la compétition en remportant le Multimedia Challenge dans la zone Asie & Océanie, ce qui lui a permis d’intégrer directement le top 40.

Avec son charisme naturel, son engagement social et son élégance, Suchata Chuangsri a marqué Miss Monde 2025 d’une empreinte profonde. Ces huit clichés témoignent non seulement de son triomphe personnel, mais aussi de l’évolution du concours, qui valorise aujourd’hui bien plus que la beauté physique. Miss Monde 2025, à travers elle, devient aussi le reflet d’une génération plus consciente, ouverte et engagée.