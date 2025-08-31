« C’est choquant qu’elle ait 76 ans » : Vera Wang s’affiche en short

Le 28 août 2025, Vera Wang a partagé une photo d’elle sur Instagram, vêtue d’un sweat Harvard, d’un short blanc et de claquettes. Une tenue simple qui, comme souvent, a suscité une avalanche de commentaires – non pas sur son look, mais sur son âge. Car oui, Vera Wang a 76 ans. Et cela semble encore en surprendre plus d’un.

Une figure incontournable de la mode

Née à New York en 1949, Vera Wang est l’une des plus grandes créatrices de mode contemporaines. Connue pour ses robes de mariée élégantes et modernisées, elle a construit un empire depuis les années 90. Sa clientèle compte des célébrités du monde entier, et son influence dépasse largement les podiums.

À la tête de sa marque, elle reste très active sur les réseaux sociaux, où chaque apparition provoque l’admiration… et parfois, l’incrédulité. Non pas pour ses créations, mais pour son apparence, jugée “trop jeune” pour son âge.

« Elle a vraiment 76 ans ? »

Sous sa publication du 28 août, de nombreux commentaires expriment la même surprise : “C’est choquant qu’elle ait 76 ans”, “😍😍”, “C’est quoi son secret ?”. Ce type de réactions, Vera Wang y est habituée. Elle y répond avec humour, lorsqu’elle le souhaite, ou laisse simplement parler les images.

Cette obsession pour son âge soulève une question récurrente : pourquoi l’apparence d’une femme de plus de 70 ans suscite-t-elle autant d’attention – parfois plus que son travail ou ses accomplissements ?

Le style n’a pas d’âge

Porter un short, se montrer décontractée, assumer un style qui n’est pas codifié par des normes liées à l’âge : pour Vera Wang, cela semble naturel. Mais pour une partie du public, cela reste “surprenant”. Une réaction révélatrice des attentes implicites qui pèsent encore sur les femmes : à un certain âge, il faudrait se faire discrète, rester “dans son rôle”.

En réalité, l’apparence de Vera Wang ne défie pas l’âge – elle défie les idées reçues sur ce que vieillir “devrait” signifier. Elle incarne une génération de femmes actives, indépendantes, qui ne se laissent pas définir par leur date de naissance.

Une réponse simple et directe

Lorsqu’on l’interroge sur ses “secrets”, Vera Wang répond souvent avec légèreté : elle dort peu, travaille beaucoup, boit de la vodka, et garde un certain sens de l’humour. Aucun discours miracle, aucune recette miracle non plus. Juste une femme qui vit selon son rythme et ses choix.

Plutôt que de chercher à expliquer son apparence, peut-être faut-il simplement accepter qu’à 76 ans, on puisse continuer à porter ce qu’on veut, faire ce qu’on aime, et publier des photos sans se justifier.

En définitif, Vera Wang n’a rien fait de “choquant” en s’affichant en short. Ce sont les réactions qui le sont parfois. Car elles témoignent d’une difficulté persistante à envisager le vieillissement féminin autrement que comme un retrait ou un effacement. À travers ses publications, la créatrice montre qu’il est possible de rester visible, libre et stylée, à n’importe quel âge — et que cela ne devrait pas faire débat.