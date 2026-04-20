Aktorka Anya Taylor-Joy olśniewa w urodzinowej sukience, która idealnie wpisuje się w świat fantazji

Fabienne Ba.
@anyataylorjoy / Instagram

Z okazji swoich 30. urodzin brytyjsko-amerykańska aktorka Anya Taylor-Joy udostępniła na Instagramie zdjęcia z imprezy, które zrobiły na niej wrażenie zarówno atmosferą imprezy, jak i absolutnie zniewalającą sukienką, którą miała na sobie.

Sukienka Rodarte łącząca koronkę i haft

Anya Taylor-Joy świętowała swoje 30. urodziny w zdecydowanie magicznej i mrocznej atmosferze, wiernej duchowi sezonu Barana. Zdmuchnęła świeczki na torcie w kształcie głowy barana, który przecięła lśniącym srebrnym sztyletem. Jej goście natomiast paradowali w zwiewnych sukienkach, ciemnych garniturach i wiankach z kwiatów, potęgując oniryczną atmosferę wieczoru.

Na tę okazję aktorka wybrała archiwalną suknię Rodarte w różowym odcieniu, ozdobioną srebrnymi cekinami, perłami i kaskadami białych liści, co dodało jej odrobinę czarującego fantazji. Kreacja zdawała się być spięta dwoma prostymi, cienkimi ramiączkami, tworząc niemal eteryczną sylwetkę. Haft i inspirowane naturą aplikacje dawały iluzję kwiatów unoszących się na skórze.

Boa z orchidei, główny element stylizacji

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem stylizacji był biały boa z orchidei, wykonany na zamówienie przez stylistkę Genesis Webb i Rydera McLaughlina. Z różowymi środkami i zielonymi łodygami, te ręcznie wykonane kwiaty podkreślały fantastyczny świat sukni, jakby wyrosły z zaczarowanego lasu. Stylizację dopełniał diamentowy naszyjnik i kolczyki Tiffany & Co., dodające odrobiny formalności bez przytłaczania kwiatowej kompozycji.

Fani są zachwyceni, media społecznościowe płoną

Aktorka Anya Taylor-Joy udostępniła w mediach społecznościowych karuzelę zdjęć, dając fanom przedsmak swojego wielkiego wieczoru. Choć życzenia urodzinowe napływały, to jej sukienka zebrała najwięcej komentarzy. Reakcje były jednomyślne: „Wyglądasz olśniewająco” – napisał jeden z nich, a inny idealnie podsumował klimat: „Uwielbiam te gotyckie urodziny”.

Te urodziny stanowiły zatem czarującą przerwę w gorączkowej wiośnie dla Anyi Taylor-Joy, pomiędzy trasą promocyjną filmu „The Super Mario Galaxy Movie” a kampaniami reklamowymi dla Dior Beauty i Tiffany & Co. Był to dla niej sposób na stylowe uczczenie dekady, która zapowiada się równie świetliście, jak sukienka, którą miała na sobie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
49-letnia aktorka Diane Kruger wzbudziła sensację kreacją godną dzieła sztuki.
Article suivant
Piosenkarka Mariah Carey, 57 lat, wzbudziła sensację w czarnej sukience i skórzanych butach.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

